Glæd dig til F1 i 2021 - selv uden Kevin

Ja, som dansker ville det være sjovere, hvis Kevin Magnussen stadig var på gridden og helst i en god bil. Men der er masser at grund til fortsat at tænde for Formel 1

Hvor god er Sainz?

Spanieren har levet en omskiftelig tilværelse i Formel 1, siden debuten som makker til Max Verstappen hos Toro Rosso i 2015. Red Bull vejede ham for let og lod ham slippe til Renault, hvor han tabte teamduellen til Nico Hülkenberg.

Sainz fandt ro og niveau hos McLaren, men over for en uprøvet rookie i form af Lando Norris.

Nu skal han til Ferrari, hvor duellen mod Charles Leclerc bliver en af årets mest spændende.

Den vil give et fingerpeg, hvorvidt Sainz har verdensmesterpotentiale eller blot er mellemgod.

Foto: Steven Tee/McLaren

Cirkus Alonso er tilbage

Renault åbner døren til internt splid og fnidder på vid gab, når 39-årige Fernando Alonso er tilbage på gridden. Den aldrende spanier toppede tiderne i Abu Dhabi til testen for unge kørere, hvilket er et meget godt billede på, hvad der venter. Når kan kan fedte sig ind der og gøre alle rivaler sure, hvad venter der så ikke til næste sæson?

Både hos McLaren og Ferrari var de glade for at se hans ryg, og nu er Alonso tilbage for tredje ved teamet, som gjorde ham til dobbelt verdensmester. Talentet er der, farten formentlig også, men med det følger også et ego udover det sædvanlige. Underholdende skal det nok blive.

Foto: James Moy/Renault Sport F1

Haas bliver en sæbeopera

Selv om Kevin Magnussen er fortid, og man rider, som sadler, bliver det svært ikke at have lidt ondt af joviale Günther Steiner - og ikke mindst kommunikationschefen Stuart Morrison. En ting er al opmærksomheden omkring Mick Schumacher, noget andet bliver håndteringen af det russiske milliardær-missil Nikita Mazepin.

Lunten er kort for russeren både på og uden for banen. Sådan har det været for ham hele vejen fra gokart til Formel 1; der er ingen grund til at tro, at han skulle ændre sig.

Foto: Getty/FIA Content Pool

Er Vettel færdig?

Sebastian Vettels fjerde VM-titel ligger efterhånden over syv år tilbage i tiden. Tyskeren var en skygge af sig selv i de sidste sæsoner hos Ferrari, hvor han i den grad blev sat på plads af Charles Leclerc.

Nu valgte han at fortsætte i sporten fremfor at tage hjem til Schweiz og nyde tid med sin familie og mange millioner. Så han har noget at bevise. Racing Point bliver til Aston Martin og bør igen have en konkurrencedygtig bil. Præsterer han ikke mindst, som Sergio Pérez gjorde, vil eftermælet falme yderligere.

Foto: Scuderia Ferrari Press Office

Ny elastisk til McLaren

Under den tidligere Porsche-chef Andreas Seidls kyndige ledelse er McLaren ved at være genfødt efter en krise, der satte ind i 2013. Til den nye sæson bliver elastikken bag kørerne strammet, når man skifter fra Renault til Mercedes-motor. Bliver det sæsonen, hvor de træder endnu et skridt tættere på Mercedes?

Daniel Ricciardo kommer til, hvilket vil give et interessant fingerpeg om, hvor god Lando Norris er. For at leve op til hypen skal den unge brite også præstere mere end i sine første sæsoner.

Foto: Jan Sommer

Hamiltons svanesang

Ottende VM-titel til Lewis Hamilton synes næsten som en formalitet på forhånd, når 2021-bilerne i store træk er de samme som i 2020.

Men hvad så? Hamilton fylder 36 år i januar. Er han frisk på udfordringen med helt nye biler i 2022 formentlig med den unge kanon George Russell ved sin side, eller er tiden perfekt til karrierestop.

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Nyt lam til Verstappen

Siden Daniel Ricciardos exit fra Red Bull for to år siden har den hollandske superstjerne Max Verstappen slagtet både Pierre Gasly og Alexander Albon. Selv om Sergio Pérez særligt under kvalifikation får svært ved at matche Verstappen, venter der en lidt større opgave i 2021.

Mexicaneren er bundsolid og får for første gang chancen i en af feltets hurtigste biler.

Bliver interessant at se, hvorvidt konstellationen kan udfordre Mercedes.

Foto: KAMRAN JEBREILI/Ritzau Scanpix

Arvtager til Kevin

Med Christian Lundgaard i F2 og Frederik Vesti i F3 - begge for ART Grand Prix - er der masser af grund til at holde øje med supportløbene til F1.

Begge har en chance for at blive næste dansker i den fineste klasse. Men kravene er benhårde til begge. For begge er det vind eller forsvind.

Der skal et mesterskab til, før drømmen kan blive virkelighed.

Foto: Getty/Lundgaard Racing

