Glæd dig til F1 i 2022

Test bliver en fest

For første gang siden 2014 bliver vintertest oprigtigt spændende, når de spritnye biler rammer en racerbane for første gang. For otte år siden handlede det hele om de nye hybridmotorer. Som nogle vil huske var det en mindre katastrofe for Red Bull takket været Renault-motoren, mens de Mercedes-drevne teams var flyvende.

Til februar er spørgsmålet, hvordan bilerne ser ud, og hvor hurtige er de? Har nogen fundet et smuthul i reglerne ligesom tilbage i 2009, hvor Brawn GP med sin ‘dobbelte diffuser’ overraskede alt og alle?

Vintertest i Barcelona og Bahrain giver de første indikationer.

De seneste simulationer fra holdene viser, at bilerne ‘kun’ bliver et halvt til et helt sekund langsommere end de nuværende, hvilket er meget mindre end oprindeligt forventet.

Vintertest var senest rigtig spændende i 2014, hvor man skiftede fra V8-motorer til de nuværende V6-hybrider. Foto: Jan Sommer

Virker reglerne?

For første gang er Formel 1 gået videnskabeligt til værks i arbejdet med et nyt teknisk reglement.

Ideen denne gang er at skabe biler, som kan følge hinanden tæt og skabe bedre racerløb. Både bilernes dæk og aerodynamik burde fra næste sæson ikke blive så påvirket af beskidt luft fra den foranliggende bil, som det har været tilfældet i senere år.

Til sæsonpremieren i marts i Bahrain finder vi for alvor ud af, om det lykkedes, og om racingen bliver bedre.

Sådan forestiller FIA og Liberty Media sig, at bilerne ser ud fra 2022-sæsonen. Foto: FOM/PR

Hvor god er Russell?

Lando Norris har gjort det strålende for McLaren, og Alexander Albon nåede at få chancen for Red Bull. Sidstnævnte vender tilbage til gridden for Williams i 2022.

Men i den generation er det en anden kører, som der har været større forventninger til.

Mercedes har satset alt og undervejs ofret både Pascal Wehrlein og Esteban Ocon på, at George Russell er fremtidens mand.

Efter tre sæsoner hos bundproppen Williams, får den 23-årige brite endelig chancen for Mercedes.

Cv’et er pletfrit.

Før Formel 1 vandt han GP3 og Formel 2 (foran Norris, Albon og Nyck de Vries) i første forsøg. Hos Williams har han knust sine teamkammerater. Under tidtagning fører ‘Mr. Saturday’ 58-1 internt hos Williams.

Er Russell manden, der sender Lewis Hamilton på tidlig pension?

Foto: Mark Sutton / McLaren Racing

Er Günther gal eller genial?

Formentlig lidt begge dele, men 2022 er sæsonen, hvor Günther Steiners store sats skal bære frugt. 2020 handlede om at overleve som team økonomisk og få skruet en aftale sammen, så Gene Haas ville fortsætte.

Hele 2021 blev ofret på forhånd uden nogen udvikling af bilen. Teamet er gået all-in på at være konkurrencedygtige næste år, hvor man håber og tror på fremgang i konstruktør-VM.

Det er også her, vi får at se, hvor stort Mick Schumachers talent er, og om Nikita Mazepin virkelig er så ringe, som det så ud i russerens rookie-sæson, hvilket han næsten ikke kan være ...

Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Hvem rammer forkert?

Alle teams tror på, at de skal køre med om podier og sejre fra næste år.

Det er på høje tid, at Alpine F1 Team viser, at de er et fabrikshold, ligesom eksempelvis Williams også burde vende tilbage til fordums storhed.

Reglementet forventes at samle feltet - i hvert fald på sigt - men ikke alle kan ramme plet fra start. Nogle vil ramme forbi, og nogen skal ende sidst i konstruktør-VM.

Det fede ved en gennemgribende regelændring er, at posen rystes, så hakkeordenen på gridden vil ændre sig.

Toto og Horner i bokseringen

2021 bød på en af de mest mindeværdige sæsoner i Formel 1. En ting var, hvad der skete på banen mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton året igennem - og til den dramatiske sæsonfinale.

Men de verbale slagsmål i kulissen mellem Red Bulls Christian Horner og Mercedes’ Toto Wolff var lige så underholdende.

Teamcheferne er med garanti klar med en rematch, som bliver svært underholdende at følge.

Wollf og Horner. Foto: HOCH ZWEI / Ritzau Scanpix

Det er fedt at blive 18

- Næste år bliver jeg 18, brugte dæk-leverandøren Pirelli som slogan til sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Og det er ikke blot kosmetisk, at Formel 1 går fra 13 tommers dæk til lavprofil på 18 tommer. Som det tekniske reglement ændres, gør dækkene også, og de kommer til at minde mere om almindelige dæk på gadebiler.

Målet er at gøre dem mindre temperaturfølsomme, så vi slipper for at høre om dæk, der ikke er i vinduet. De skulle også blive mere robuste, så kørerne kan presse dem over længere tid.

Erfaringerne fra F2, som tyvstartede med lavprofil-dæk, har været gode, og indtil videre gælder det samme fra Pirellis test med det kommende Formel 1-dæk.

Foto: LAT/Pirelli

En lovende dansker i kulissen

Christian Lundgaard har forladt Formel 1-cirkusset for at forfølge en karriere i Indycar, men hans plads overtages af anden dansker.

Den officielle bekræftelse lader vente på sig, men den Mercedes-støttede Frederik Vesti rykker fra Formel 3 op til Formel 2 og dermed niveauet lige under motorsportens fineste klasse.

2022 bliver en afgørende sæson for Vestis ambitioner om at blive den næste dansker i Formel 1 efter Kevin Magnussen.

Foto: Jan Sommer