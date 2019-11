Glæde hos Haas: Bedste start meget længe

Kevin Magnussen viste overraskende god fart på Interlagos, men teamet frygter, at den fordufter, når solen begynder at titte frem over banen

Bedre fredag har Haas ikke haft meget længe, og den kom lidt ud af det blå, for teamet har for længst skiftet fokus til udviklingen af næste års bil. Men kan de levere en overraskelse i et af de sidste to løb, er Alfa Romeo og ottendepladsen i konstruktør-VM inden for rækkevidde.

Første træning på Interlagos regnede væk, men i den anden skete der ting og sager særligt i den danske side af Haas-garagen.

Kevin Magnussen kørte sjettehurtigste tid og var 'best of the rest' endda foran Alexander Albons Red Bull. Mindst lige så vigtigt var farten i løbstrim ganske hæderlig, og det brugte softdæk var overraskende stabilt på den humørsyge VF19'er.

- Det er helt klart den bedste fredag, vi har haft længe sådan konkurrencemæssigt. Det er positivt, uanset hvordan man vender og drejer det, sagde Kevin Magnussen efterfølgende til TV3 Sport.

- Der var fart i bilen både på low og high fuel. Om det holder, er svært at sige. Vi ved, at det bliver varmere, solen kommer frem og varmer asfalten på, hvilket vil få en effekt.

- Men der er heller ingen grund til at stå med armene i vejret, for det er kun fredag, og det kan hurtigt vende. Feltet er så tæt på denne bane, at der kun skal et par tiendedele til, før man er langt væk, siger danskeren.

Under et halvt sekund adskilte danskeren på sjettepladsen og Lance Stroll på 17. pladsen ...

Stemningen var god hos Haas efter den glimrende start på turen til Brasilien. Men teamet frygter, at det ikke var ved i den tællende del af weekenden. Foto: AMANDA PEROBELLI/Reuters/Ritzau Scanpix

Derfor nøjes Kevin Magnussen med at være forsigtig optimist før tidtagningen.

- Jeg er ikke sikker på, hvordan vejret bliver lørdag. Vi ved, at den her bil opererer inden for et virkelig lille vindue, og det er ikke første gang, at vi er så hurtige. Det var vi også i Monaco og tidligere på sæsonen. Bilen kan godt, men vinduet er bare så lille, at vi ikke har ramt det i virkelig lang tid. I dag virkede den til at være der. Men hvem ved, siger han.

Bekymringen er, at det kølige og overskyede vejr næppe fortsætter. Særligt søndag ventes der sol og højere temperaturer, og det ville ikke være første gang, at VF19'eren skiftede personlighed sammen med vejrliget, hvilket de øvrige hovedpersoner hos Haas også pointerer.

- Det var meget tæt i dag og meget spændende. Kevin var sekser, og han var fire og en halv tiendedel foran mig, og jeg var 16'er. Vi havde uheldigvis et mindre problem med bilen i anden træning, som vi skal have løst til i morgen, siger Romain Grosjean.

- Vi forventer, at banetemperaturerne bliver meget højere søndag, og at det vil ændre billedet meget. Vi er bare nødt til at sikre, at det ikke kommer bag på os, siger han.

Teamchef Günther Steiner lader sig heller ikke rive med.

- Temperaturerne arbejdede for os i dag, da det var temmelig koldt. Det er for tidligt at konkludere noget, fordi Kevin kørte en temmelig god tid. Romain kæmpede lidt mere med at finde balancen i bilen, siger han.