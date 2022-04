Glemmer aldrig Schumacher for det

Ferraris teamchef, Mattia Binotto, afslører, at han har lært to centrale ting fra den tidligere verdensmester Michael Schumacher

2022 ser ud til at blive Ferraris år. Endelig, vil Ferrari-tifosi mene.

Det er nemlig 15 år siden, at det italienske team senest har kunnet bryste sig at af at producere en verdensmester - og 14 år siden, at Ferrari var det bedste team i Formal 1.

En af de bærende kræfter med at udvikle F1-75-modellen, der efter to løb har vist sig at være sæsonens bedste, er teamchef Mattia Binotto.

Den italienske ingeniør har været hos Ferrari siden 1995 og har i et interview med tyske Bild afsløret, at han som leder har lært en masse af specielt en mand gennem sine 27 år i firmaet.

Den mand er Michael Schumacher, der i sine 11 sæsoner i det italienske team vandt fem af sine syv verdensmesterskaber - og var en inspiration for den unge Binotto.

- Det var en fantastisk tid. Jeg er stolt af at have været en del af det.

- Og ikke nok med det: Jeg lærte meget af ham. Jeg lærte mentaliteten og evnerne til at være leder af ham. Det glemmer jeg aldrig, siger Binotto.

Schumacher fik en alvorlig hjerneskade efter en skiulykke i december 2013 og har ikke siden vist sig offentligt. Derfor kender man ikke med sikkerhed hans tilstand.

Ferraris tilstand anno 2022 er dog virkelig god. Teamet har med Charles Leclerc og Carlos Sainz jr. bag rattet formået at køre 78 af 88 mulige point hjem, hvilket giver Scuderia Ferrari en suveræn førsteplads i konstruktørernes VM-stilling og en et-to-placering i den individuelle stilling.