Globalt ansigt for ambitiøse nordjyder

MIAMI (Ekstra Bladet): Lige præcis nul omgange i simulatoren har Kevin Magnussen brugt på at lære Miami International Autodrome at kende.

Først og fremmest bruger Haas-teamet ikke simulator i samme omfang som mange af rivalerne, men danskeren har aldrig været den store fan af virtuelle biler.

Heller ikke bare for sjov.

Men det er så småt ved at ændre sig.

Samme dag, som Haas præsenterede den danske mobilbank Lunar som teamsponsor, kunne Kevin Magnussen også offentliggøre den nordjyske teknologivirksomhed Asetek som ny personlig sponsor og samarbejdspartner.

De skal sammen udvikle produkter til racing-simulatorer til hjemmebrug.

- Det er en verden, jeg først er kommet sent ind i, fordi det først nu har nået et niveau, hvor det er værd at bruge som racerkører, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Altså jeg kan godt forstå, at folk synes, det er sjovt og underholdende, men jeg kører nok på rigtige baner til, at jeg ikke behøver at køre simulator for underholdningens skyld.

- Men hvis jeg rent faktisk kan begynde at bruge det og lære en bane, som den her at kende hjemme i stuen, så begynder det at blive interessant.

Kevin Magnussen skal øse sin erfaring fra banen samt især tiden som McLaren-simulatorkører ud over Aseteks ingeniører. Foto: Asetek

- Og så er det en sport, som er i vild udvikling. Der er nogle seriøst dygtige e-sportskørere. Niveauet er ved at blive så højt, at det er fascinerende, siger Magnussen.

Han bliver globalt ansigt for de ambitiøse nordjyder.

- Vi håber på at blive de største på markedet, siger den danske Formel 1-kører.

Asetek er oprindelig kendt for at producere flydende køling til computere.

André Sloth Eriksen, stifter og CEO, understreger, at samarbejdet med Kevin Magnussen er mere end marketing.

- Mange producenter af sim-udstyr markedsfører produkter baseret på et bilmærke eller en kendt kører, men hardwaren er aldrig udviklet til faktisk at føles som en F1-bil. Vores partnerskab med Kevin er mere end en brandingaftale, hvor vi sætter hans signatur på vores produkt, siger han.

- Det, der virkelig er interessant, er, at vi kommer til at udvikle produkter med det ene formål at genskabe følelsen af en ægte F1-bil.