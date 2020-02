God følelse hos Kevin: - Ekstremt hurtige

Allerede efter frokostpausen spåede Renaults Esteban Ocon, at banerekorderne i den kommende sæson vil falde en efter en.

Indikationerne fra første testdag før 2020-sæsonen peger da også på, at samtlige teams har fundet mere fart og downforce henover vinteren.

En ting er, at bedste tid var over et sekund hurtigere end i fjor. Nok så vigtigt er kørernes feedback, og de stemmer i samme kor som den tilbagevendte franskmand.

- De er ekstremt hurtige. Jeg kørte gennem sving ni med fuld gas allerede på anden omgang; det var ikke engang noget, der skulle bygges op til, hvilket er ret ufatteligt. De her biler er vildt hurtige og en fornøjelse at køre, sagde Kevin Magnussen efter sin første dag bag rattet af VF-20’eren.

Dagens anden bemærkelsesværdige detalje var, hvordan ingen teams lod til at have tekniske problemer. Alle ti nåede over 100 omgange, hvilket sammenlignet med tidligere tests også er ekstremt.

For Haas var der også tale om en personlig rekord med danskerens 106 ture rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya.

- Vi håbede, at bilen føltes god, hvilket den gjorde. Det var bare en god dag. Vi kørte flere omgange på første dag end nogensinde, hvilket er godt, siger han.

Torsdag tager Romain Grosjean over, før Haas-duoen deler tjansen fredag på tredje og sidste testdag i denne uge. Foto: LLUIS GENE/AFP/Ritzau Scanpix

Som altid handler første testdag om systemtjek og såkaldt korrelation mellem vindtunnel og banen. Holdene skal vide, hvorvidt bilen opfører sig, som de havde forventet. Ikke om at køre omgangstider, der trækker overskrifter.

- Første dag er ikke en kedelig dag, fordi du får føling med bilen, men der er rigtig mange tests, som intet har med performance at gøre. Det handler mere om temperaturer og indsamling af data, siger danskeren.

Derfor hverken kan eller vil han udtale sig om, hvor i midterfeltet Haas placerer sig, når det bliver alvor.

- Alle har forbedret sig. Spørgsmålet er, hvor meget de har forbedret sig. Men det er for svært at sige, hvor alle er. Vi får at se, om vi har forbedret os nok, siger han.

Motorindstillinger, brændstofmængde og forskellige testprogrammer gør det umuligt for holdene på nuværende tidspunkt at spå om den interne hakkeorden fra sæsonstart.

Når Kevin Magnussen er næstlangsomt på første dag, fortæller det absolut ingenting.

Hverken om bilen er god eller dårlig.

Ferrari var tredjelangsommeste team på førstedagen under to tiendedele fra Haas. Det billede ændrer sig med garanti, når det bliver alvor.

