God nyhed for dansk F1-håb

I den kommende uge skal Frederik Vesti køre F1-test for Mercedes - og bliver præsenteret hos sit tidligere team Prema

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): En stor uge venter Frederik Vesti.

Tirsdag sætter den danske racerkører i Lewis Hamiltons Mercedes-racer til sæsonens afsluttende test. Dermed bliver han den kun tredje dansker i dette årtusinde, som kører en officiel session i en aktuel Formel 1-bil.

Næste sæson bliver altafgørende for Vestis F1-drøm.

Han skal ganske enkelt vinde Formel 2-mesterskabet for at holde liv i den.

Efter to svære sæsoner hos ART Grand Prix vender han ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilbage til Prema Power Team, hvor han har fejret sine største triumfer.

Efter sin F1-test skal Frederik Vesti i Abu Dhabi også køre Formel 2-test. Foto: Tariq Mikkel Khan

Underskifterne er sat for længst og skiftet forventes officielt mandag.

Teamkammeraten bliver britiske Ollie Bearman, der rykkes op fra Formel 3.

Annonce:

Prema har domineret Formel 2 og Formel 3 i de seneste år med mesterskaber til Mick Schumacher og Oscar Piastri. Men år skuffede Red Bull-junioren Dennis Hauger for det italienske team, og nordmanden rykker til MP Motorsport.

Frederik Vesti vandt Formel Regional i 2019 med Prema og kørte året efter sin mest succesfulde i Formel 3 for teamet.

Som Vesti kom i stald hos Mercedes, skiftede han til ART Grand Prix.

Sæsonfinalen gik ikke ligefrem som planlagt. En for langsom tidtagning betød, at han endte uden for pointene i begge løb.

Dermed faldt han tilbage på niendepladsen i mesterskabet.

Rookie-sæsonen i F2 har budt på fem podier, en sejr og en pole-position. Men den har også budt på for mange weekender helt uden point.

Frederik Vesti vandt i forsommeren sprintløbet i Baku. Foto: Jan Sommer

Amerikanske Logan Sargeant sluttede året af med en sjetteplads i sprinten og en femteplads i hovedløbet. Med en samlet fjerdeplads i mesterskabet sikrer han dermed uden problemer sin superlicens og bliver næste sæson teamkammerat med Alexander Albon hos Williams.

Årets mester Felipe Drugovich, som vandt titlen i sin tredje F2-sæson, bliver tredjekører hos Aston Martin.