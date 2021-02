Godkender kontroversiel F1-plan

Formel 1 har kurs mod at indføre en række sprintløb i 2021 i stedet for den klassiske kvalifikation

Formel 1’s ejere har længe presset på for at eksperimentere med nye og anderledes formater til grandprix-weekenden, mens holdene og fans har strittet imod at pille for meget ved traditionerne.

Men efter et møde i F1-kommisionen torsdag var der ‘bred opbakning’ fra alle parter til forsøg med et nyt kvalifikationsformat, hedder det i en pressemeddelelse fra Formel 1.

Det blev besluttet at arbejde videre med det kontroversielle forsøg, hvor man til tre udvalgte løb - Canada, Italien og Brasilien - vil afvikle et 100 km sprintløb lørdag, som både skal udløse point og bestemme startgridden til søndagens løb.

En tidtagning fredag eftermiddag skal afgøre startrækkefølgen til lørdagens sprintløb.

Planen er at have detaljerne klar før sæsonstart sidst i marts.

Motor-frys: Red Bull får sin vilje

Fans af Red Bull og Max Verstappen kan glæde sig over, at de øvrige teams enstemmigt gik med til at fryse motorudviklingen fra 2022.

Hvorfor er det så interessant?

Jo, Honda trækker sig nemlig fra sporten efter denne sæson, hvilket efterlod Red Bull og Alpha Tauri med Renault som eneste reelle alternativ.

Parterne skiltes ikke på god fod, og når Renault - nu Alpine - har sit eget team, var Red Bull ikke meget for at være kunde.

Med denne aftale overtager Red Bull denne sæsons motor fra Honda og benytter den under andet navn i de kommende tre sæsoner.

Man blev samtidig enig om at fremrykke en ny helt motor til Formel 1 til 2025-sæsonen.

Hvad kravene bliver til den, ligger endnu ikke fast.

Målene er, at den skal have relevans for bilfabrikkerne og dermed være mere bæredygtig. Brændstoffet skal også være bæredygtigt. Den skal være billigere og kunne tiltrække nye fabrikanter.

Samtidig skal den være kraftfuld og lyde bedre end de nuværende …

Comeback til Portugal

Årets kalender ligger også stort set på plads.

Sæsonen begynder sidste weekend i marts i Bahrain, men ideen om to løb i ørkenstaten er droppet.

Planen er at køre det næste løb på Imola midt i april, mens man vender tilbage til Portimao i begyndelsen af maj. De sidste detaljer i kontrakten med den portugisiske promoter er ved at blive afklaret, oplyser F1.

Største hurdle synes at være corona-situationen i Storbritannien, hvor de fleste af holdene hører hjemme. Briter er fortsat persona non grata de fleste steder grundet deres særligt smitsomme covid-variant.

