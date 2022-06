Godt knotten: Bliver pokkers svært

Kaos under kvalifikationen blev dyrt for Kevin Magnussen og Haas i Aserbajdsjan

BAKU (Ekstra Bladet): Trafikproppen foran Haas-garagen, og Kevin Magnussen samtale over radioen fortalte hele historien om teamets skuffende kvalifikation i Bakus gader.

Danskeren starter søndagens gaderace som 16’er, mens Mick Schumacher er sidst.

- Det bliver pokkers svært. Jeg får en straf, hvis jeg presser mig ud foran, konstaterede danskeren, som rivalerne var parkeret foran.

Egentlig havde han kørt en rigtig hæderlig første tid på bybanen, men i Baku bliver asfalten hurtigere og hurtigere, som sessionen skrider frem. Lance Stroll var kørt galt i sin Aston Martin, og det efterfølgende røde flag under oprydningen forårsagede kaosset.

- Når det røde flag kommer ud med lige præcis nok tid tilbage til en ekstra omgang, vil kørerne bagerst i køen altid have svært ved at få den kørt i tide, konstaterer Kevin Magnussen.

- Det var noget rod med det røde flag, og vi var lidt uheldige. Det lykkedes os ikke at komme først ud i køen.

For to uger siden var tidtagningen i Monaco noget rod for Haas og Kevin Magnussen; det samme kan siges om lørdagen i Baku. Foto: Jan Sommer

- Når garagen er den første i pitlane, sidder man lidt fast, for lige så snart der holder to-tre i kø, kan man ikke komme ud. Det kostede den sidste omgang, siger han.

Begge Haas var allerede under mistanke for at have klemt sig ud foran ved en tidligere situation. Stewards frikendte dem, men bemærkede i deres kendelse; ‘i praksis betyder det, at hold ved enden af pitlane altid må køre ud sidst, med mindre de vælger at forlade garagen markant tidligere’.

Der skulle kun to Mercedes til effektivt at blokere udkørslen fra Haas-garagen.

Herefter måtte Schumacher og Magnussen vente på, at også Alpha Tauri, Alpine, Alfa Romeo, Wiliams og McLaren passerede.

Så var løbet ligesom kørt.

Et tog af kørere bag Fernando Alonso som efterfølgende blev beskyldt for at køre unødvendigt langsomt. Foto: Jan Sommer

En detalje undrede danskeren, som ikke kunne lade være med at pege fingre af stewards.

Han lå egentlig 15’er og til at gå videre før kaosset. Foran kørte Fernando Alonso af banen og alligevel lykkedes det, Valtteri Bottas at forbedre sig nok til at snuppe den placering.

- Intet et ondt ord om Bottas, men han forbedrede sig under gult flag. Måske må man det. Han knockoutede mig, mens alle andre bakkede af. Jeg har ikke noget imod Valtteri, han gør sin ting, men jeg er lidt knotten over den, siger han.

- Heldigvis er der en lang dag søndag. Meget kan ske.

Mick Schumacher tog også ja-hatten på trods placeringen som nummer sjok.

- Uden hele situationen med det røde flag ville vi have en chance. Jeg var bag Lance, hvilket kostede min omgang, så vi havde kun den første tid, og banen forbedrer sig ret meget her. Det er frustrerende. Bilen er bedre end til at være sidst, lyder det fra tyskeren.

Endnu en pole til Leclerc og Ferrari. Foto: Jan Sommer

- Jeg hørte, at der var et gennemsnit på seks biler, som ikke gennemfører her. Det er seks positioner vundet, og jeg skal kun overhale fire for at score point.

- Baku er formentlig det sted, hvor kvalifikationen betyder mindst, så forhåbentlig får vi et godt løb, siger Schumacher.

Ferraris Charles Leclerc scorede sin fjerde pole-position i træk. Han har begge Red Bull som nærmeste forfølgere.

