Godt nyt for Haas: Problemet er løst

Formel 1-holdet Haas er endelig klar til at køre de sidste testløb i Bahrain, efter deres racere har været strandet i England. De bekræfter, at det bliver med Pietro Fittipaldi i Mazepins gamle sæde

Det har været en turbulent pre-season for det amerikanske Formel 1-hold Haas.

Under testdagene i Barcelona var holdet ramt af tekniske problemer, og lørdag fyrede de deres russiske kører Nikita Mazepin og droppede samarbejdet med det russiske selskab Uralkali på baggrund af invasionen af Ukraine.

Senest har holdets to racere samt deres reservedele været strandet i England. En ordentlig hovedpine for teamchef Günther Steiner og co.

Foto: Andy Hone / LAT Images

Nu er deres fragt endelig nået frem til Bahrain, hvor der skal køres de sidste test, inden sæsonen starter med den første træning til Bahrains Grand Prix 18. marts.

Derudover bekræfter det problemramte hold for første gang, at de vil køre med brasilianske Pietro Fittipaldi som erstatning for Mazepin.

Det skriver de på Twitter.

'Holdets fragt ankom sent i går aftes til banen i Bahrain. Forsinkelsen vil påvirke programmet, men vi stræber efter at være ude på banen til den anden session torsdag eftermiddag med Pietro Fittipaldi ved roret i VF-22,' skriver Haas i tweetet.

Haas har dog ikke endegyldigt besluttet, hvem der skal kører som makker til Mick Schumacher i sæsonen.

I går kunne Ekstra Bladet berette om, at danske Kevin Magnussen er i spil til et comeback for Haas.

De tre testdage på Bahrain International Circuit findet sted torsdag, fredag og lørdag.

