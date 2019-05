Godt nyt til Kevin: Haas på højde med Ferrari

MONACO (Ekstra Bladet): I kampen for at indhente Mercedes fremrykkede Ferrari sine motorplaner. Til denne weekend sætter kundeholdene Haas og Alfa Romeo også den opgraderede motor i racerne.

- Vi får nu den samme specifikation, som Ferrari introducerede i Barcelona, fortæller Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Ferrari-motoren betragtes efterhånden som den førende marginalt foran Mercedes, men hybridmotorerne benyttes på sjette år og er efterhånden så udviklede, at der ikke bliver tale om et kæmpe spring.

- Jeg ved ikke præcist, hvad forskellen er i hestekræfter, men det handler også om ‘driveability’ (hvordan motoren leverer sin kraft, red.), energi-håndtering og den slags. Den er helt sikkert ikke dårligere!

Kevin Magnussen og Romain Grosjean forventer da heller ikke, at motoren bliver afgørende for et godt resultat i fyrstedømmet. Den betyder noget mere, når turen om to uger går til Canada.

- Monaco er ikke lige banen, hvor motoren gør den store forskel, men vi tager imod den med åbne arme, siger danskeren.

Pitstoptræning hos Haas. Foto: BORIS HORVAT/AFP/Ritzau Scanpix

Kun tre motorenheder er tilladt pr. sæson, før der vanker straf. Fremover vil teamet benytte den gamle motor om fredagen til træning, før den seneste udgave bliver sat i til lørdag og søndag.

Nøglen for Haas denne weekend - og de øvrige teams - er som altid at få dækkene til at fungere. Især til kvalifikationen som er årets vigtigste. Banen er smal og overhalinger så svære, at tidtagningen er altafgørende.

Farten i løbstrim betyder ikke helt så meget understreget i fjor af Daniel Ricciardo, der trods motorproblemer formåede at holde Ferrari og Mercedes bag sin Red Bull.

For første gang i denne sæson er den allerblødeste dæktype i spil, men ingen hos Haas tør spå om, hvorvidt de er konkurrencedygtige her.

- For mig at se er dækkene alle runde og sorte, og det burde være det samme, men det er noget mere kompliceret end det, siger Kevin Magnussen med et smil.

Kevin Magnussen i aktion på F1's mest ikoniske bane. Foto: Andrej Isakovic/Reuters/Ritzau Scanpix

I fjor var besøget i Monaco et af sæsonens lavpunkter for Haas. Men sammenligninger med sidste år er værdiløse. Løbet blev afskrevet på forhånd. Med sine crash i Baku og Barcelona havde Romain Grosjean ryddet lageret af reservedele, og først til det efterfølgende grandprix kom opgraderingen af raceren. Skrøbelige aerodynamiske dele blev af sikkerhedsmæssige årsager pillet af bilerne undervejs.

Så bilerne producerede mindre downforce end noget andet sted hele sæson. På den langsomste bane af alle, hvor greb er alfa og omega.

- Sidste år var rigtig-rigtig skidt. Vi kørte med en halv bil. Vi kørte med mindre downforce end på Monza. Det var sindssygt, siger Magnussen.

Fredagens træninger viste, at teamet ER markant bedre i år.

Danskeren kørte syvendehurtigste tid og var næstbedst af midterholdene. Til gengæld havde de igen lidt problemer med dækkene i løbstrim. Men lige nøjagtigt her betyder det måske ikke så meget, fordi overhalinger er så svære.

Mercedes var i særklasse, mens Alexander Albon var dagens overraskelse. Toro Rosso-rookien kørte femtehurtigste tid. Den bagerste del af raceren er i store træk sidste års Red Bull - og Red Bull vandt i Monaco - så en kæmpe overraskelse, vil det ikke være, hvis farten i Toro Rossoen holder ved.

