Godt nyt til Kevin og co: Hullet lukker

Sidste år adskilte over to sekunder Lewis Hamiltons pole-position og Kevin Magnussen som den hurtigste uden for de tre topteams, da der blev kørt kvalifikation til Australiens Grand Prix.

Godt et sekund var der fra danskeren op til Daniel Ricciardos Red Bull som den nærmeste fra det uovervindelige trekløver. En evighed, når man taler Formel 1, hvilket har skabt snakken om det todelte mesterskab og 'best of the rest'.

Under de to ugers vintertest så det imidlertid ud til, at det nye aerodynamiske reglement har bragt midterfeltet tættere på toppen. Analyser i blandt andet tyske Auto-Motor-und-Sport og af Sky F1's ekspert Karun Chandhok peger på blændende fart i løbstrim fra Haas og Kevin Magnussen.

Med de fleste midterteams lige i haserne.

Racer- og talnørd Karun Chandhok havde sågar Haas som testens næsthurtigste team, om end han stadig tror, at Ferrari, Mercedes og Red Bull er i en klasse for sig.

Lewis Hamilton forventer, at midterfeltet ved starten af sæsonen er tættere på topholdene end i fjor. Foto: Jan Sommer

Den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton har også en fornemmelse af, at Formel 1's B-klasse nærmer sig.

- Hele midterfeltet er pakket tættere sammen. Jeg ved ikke, hvem der er firer lige nu, men de er meget tættere, end de var før. Tidligere var der et sekunds spring, men nu er de inden for et halvt sekund - måske mindre - hvilket er fantastisk, sagde Mercedes-stjernen i Barcelona.

- Alt afhængigt af deres udvikling i løbet af sæsonen, og hvorvidt de har kapaciteten til at udvikle så hurtigt som de tre tophold er spørgsmålet. Spændende bliver det.

Her peger Hamilton selv på argumentet mod, at top og midterfeltet kommer til at nærme sig. Med tre gange så store budgetter som resten vil Ferrari, Mercedes og Red Bull fortsat være i særklasse.

Romain Grosjean tvivler på, at springet forbliver småt ret længe.

- Min tankegang er, at måske i begyndelsen, men lige så snart de store fabrikker skruer op for fuld kraft, vil det være den samme rækkefølge som før. Måske i lidt anden rækkefølge, men tre teams foran, siger den franske Haas-kører til Ekstra Bladet.

Günther Steiner tør ikke spå - især om den nærmeste fremtid. Foto: Jan Sommer

Haas-bossen Günther Steiner tør heller ikke konkludere positivt nyt trods testtiderne.

- Det er svært at sige endnu. Der vil være et spring, men jeg ved ikke, hvor stort. Lige nu ser det lidt mindre ud. Men som vi altid siger: Forholdene på banen, motorindstilling, dæk og benzinmængde. Der er så mange ukendte.

Magnussen tvivler på Haas-podie

BBC's erfarne pitlane-reporter Jennie Gow spår podieplaceringer til Renault, Alfa Romeo og Haas i 2019. Hvilket er til den friske side, når man tænker på, at der har stået Mercedes-, Ferrari- og Red Bull-kørere på samtlige podieplaceringer i de seneste 54 grandprixer - pånær to tredjepladser!

Se også: Totalt kaos: F1-boss ude før sæsonstart

Se også: I Kevins fodspor: De løber med støtte-millionerne

Se også: Haas scorer kassen: Stiger mest af alle F1-hold

Kevin Magnussen gør sig ingen falske forhåbninger om podier i 2019:

- Det er ikke realistisk, men det betyder ikke, at det ikke kan ske. Der sker urealistiske ting hele tiden. Jeg bruger ikke rigtig tid på at tænke over, hvor stor eller lille chance der er. Et eller andet sted er der også noget befriende i at sætte ned i racerbilen, lukke øjnene, køre pedalen i bund og håbe det bedste. Jeg gider ikke regne på, hvad mine chancer er, siger han til Ekstra Bladet.

Først når sæsonen går i gang næste weekend, og holdene skruer helt op, får F1-folket de første rigtige svar om styrkeforholdet.

Som briterne siger: When the flag drops the bullshit stops.

Ekstra Bladets udsendte analyserer Haas' chancer efter vintertesten i Barcelona. Video: Jan Sommer

Sådan står Kevin: Magtforholdet på årets grid

Mød Haas-mekanikerne: 'Kevin er en af drengene'

Så vild er Kevins nye racer

Sidste chance: Kevin har kniven for struben