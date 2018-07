Godt nyt til Magnussen: Snedigt Ferrari-trick giver Haas ekstra fordel

En bedre udnyttelse af hybridsystemet betyder flere hestekræfter til Ferrari-motoren end Mercedes for første gang, siden V6-motorerne blev indført i 2014

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): For første gang i Formel 1’s hybridæra er Ferrari-motoren bedre, end hvad Mercedes-holdene benytter.

Eller sådan er opfattelsen nu i paddocken senest demonstreret på Silverstone, hvor Sebastian Vettel vandt for Ferrari, og de ligeledes Ferrari-drevne Haas samt en Sauber kvalificerede sig i top ti.

Den afgørende faktor skulle være et snedigt - og lovligt - trick, hvor Ferrari-motoren bedre udnytter hybridsystemet og forlænger det elektriske boost. Hvilket giver italienerne samt kundeholdene Haas og Sauber en ekstra fordel.

Første mand til at lancere teorien var 2016-verdensmesteren Nico Rosberg på tyskerens Youtube-kanal.

- De er i stand til at putte mere tryk ind i motoren fra turboen. Det ekstra tryk genoplader batteriet mere, fordi der sidder en lille turbine derinde og lader batteriet. Så de har ‘gratis’ batteri på hver omgang. Via elmotoren har de dermed flere hestekræfter, og det giver dem en stor fordel. Det er en af grundene til, at de er så stærke lige nu, lyder den tidligere Mercedes-kørers vurdering.

Også på Hockenheimring er der masser af fart i Haas-racerne. Foto: Sam Bloxham/LAT Images/REX/All Over Press

I en længere analyse gennemgår Autosport teorien, som bekræftes over for Ekstra Bladet af kilder i paddocken. Holdningen hos rivalerne er, at Ferrari har fundet noget i softwaren - helt lovligt - som gør motoren til den bedste. De kan se det på data, når de overvåger konkurrenternes gøren og laden.

Hybridmotorerne er ekstremt komplicerede; hav tålmodighed med de følgende fire afsnit.

Foruden en normal 1,6 liters forbrændingsmotor med turbo består de af en MGU-K (samler kinetisk energi fra bremserne) og en MGU-H (samler varmeenergi fra turboen og udstødningen).

Bremseenergien er den store del af systemet og begrænset til ca. 160 hestekræfter (120 kW må bruges pr. omgang), men der ingen begrænsning er på MGU-H’en.

Angiveligt er Ferrari-motoren på snedig vis i stand til at udnytte overskydende energi fra MGU-H’en (hvad man godt må) til at oplade det andet hybridelement.

Hvilket betyder, at der går længere tid, før de løber tør for elektrisk boost end rivalernes motorer.

Haas-teamchef Günther Steiner er glad for hestekræfterne fra Ferrari og giver motoren en del af æren for, at teamet stadig befinder sig forrest i midterfeltet.

- Ferrari-motoren har været god hele året. Jeg kan ikke se et stort skridt fra begyndelsen til nu. Vores bil har ikke ændret sig så meget. Vi havde et par fejl i den, så Sauber har gjort det godt med at rykke frem i midterfeltet. Godt gået af dem. Så motoren spiller en rolle, den er rigtig god, siger han.

- Folk spørger mig, hvordan jeg ser den i forhold til Mercedes. Den er i hvert fald ikke bagefter, om den er foran eller ej, ved jeg ikke. Men der er flere parametre end hestekræfter, og jeg har ikke noget at sammenligne med. Lige nu er vi meget glade for vores Ferrari-motor, og jeg håber, det fortsætter sæsonen ud, konstaterer Steiner.

