Gør grin med Grosjean: Elsker det

Romain Grosjean må ofte finde sig i hårde kommentarer, når franskmanden får på nakken for sine til tider for mange uheld.

Således starter også Haas’ Netflix-episode, hvor chefen Günther Steiner foran teamet joker med, at Haas ikke går fallit, så længe Romain Grosjean ikke smadrer for mange biler.

- Det var en god start. Endnu en til mig. Men jeg er ligeglad, siger franskmanden til Ekstra Bladet med et stort smil.

- Jeg grinede af det, og jeg synes, det er godt for fansene. Det åbner Formel 1 til folk, som måske ikke kendte sporten.

Efter premieren har franskmanden set nogle afsnit, men ikke alle.

- Jeg synes først og fremmest, at kvaliteten er fantastisk. Lydeffekter, billeder og den slags. For folk, som ikke kender Formel 1, er det enestående, og du ser ting, som man ikke har set før. Når man kender verdenen indefra ved man, at ikke alt bliver vist. Altså nogle teams har været mere åbne end andre. Men jeg kan lide det.

- Hvis du spørger til Haas-afsnittet, ville jeg gerne have set lidt mere af de hårde arbejde fra drengene i kulissen. Man ser den forfærdelige sitation, vi var i, men de kunne godt have vist noget af det arbejde, som blev lavet for at komme ud af hullet. Det var nok ikke deres dagsorden, siger racerkøreren.

Dokumentaren fokuserer mere på nedturen og konflikterne. Grosjean har heller ikke nogle problemer med, at der har været godt gang i klipperummet og ikke alt syner helt, som det foregik eller blev sagt.

Afsnittets klimaks - skideballen efter sammenstødet på Silverstone - var også interessant for franskmandens nærmeste.

- Alle spurgte til mødet med Günther. Nu står det klart, hvad der blev sagt, griner han.

Ligesom sin danske kollega har han ikke nogen problemer med bossens bramfri tone.

- Det er ingen politik eller skjulte dagsordener (hos Haas), hvilket er overraskende for Formel 1. Hvis vi ser på, hvad der sker hos andre teams, er det en meget anderledes situation. Hvis Günther ikke er glad, så fortæller han dig det. Det betyder ikke, at han er sur på dig. Vi har et godt forhold. Han kan fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert, og du kan gøre det samme med ham.