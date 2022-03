Gør grin med rivalen: - Sådan er det altid

En ting, man kan være sikker på i denne Formel 1-sæson, hvor splinternye biler vender lidt op og ned på hierarkiet, er, at Lewis Hamilton og Max Verstappen fortsat er forrygende rivaler.

De to kæmpede en indædt kamp sidste år, hvor Verstappen på de allersidste meter fravristede briten sin ottende VM-titel, og med blot en uge til sæsonstart ser det ud til, at de to kamphaner fortsætter, hvor de slap.

I hvert fald kunne Verstappen ikke dy sig, da han blev spurgt ind til Hamiltons kommentarer om, at den nye Mercedes-racer ikke er i en forfatning, hvor man kan betragte dem som VM-favoritter.

For som Red Bull-køreren påpegede lidt sarkastisk, så er der altid underdrivelser at forholde sig til:

- Hvis nogen klarer sig godt, eller hvis det er et hold, alle forventer klarer sig godt, så er det: 'Åh nej, vi er på ingen måde favorit'.

- Og så en uge senere, når tingene så går godt, så er det: 'Åh nej, men vi vendte tingene fuldstændig om på en uge. Det er ikke normalt og utroligt arbejde. Tak til alle på fabrikken', karikerede hollænderen efter den sidste test i Bahrain.

Mercedes' W13-racer er ifølge Lewis Hamilton ikke god nok til favoritværdigheden. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

Her påpegede han også, at Mercedes ligeledes var bekymret efter den sidste test i Bahrain sidste år:

- Og de var stadig meget stærke i den første løbsweekend.

Hvor stærke eller svage Mercedes virkelig er, finder vi altså først rigtig ud af søndag, når sæsonens første grandprix løber af stablen i netop Bahrain.

Her er den forsvarende verdensmester i øvrigt ikke i tvivl om, at vi efter to magre år får meget mere Ferrari at se - for de har testet godt i Bahrain:

- Det viser, at de klart har en stabil bil lige nu.

- Det ser bare godt ud for dem, men de har også haft små problemer. Vi må se, hvem der er hurtigst i næste uge, men indtil nu har de haft en god test, siger Verstappen.

Grandprix-weekenden starter fredag med to trænings-sessioner, mens der lørdag først er tredje træning og så kvalifikation kl. 18 - nøjagtig et døgn inden løbet bliver skudt i gang.

