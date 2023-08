Gør nyt forsøg: Ivrig efter comeback

Ti løb resterer i årets Formel 1-sæson, hvor det altoverskyggende mål for Kevin Magnussen og Haas-teamet er at sikre syvendepladsen i konstruktør-VM.

Før det kan lykkedes, skal teamet forbedre bilens evner kraftigt om søndagen til løbene.

Derfor fortsætter udviklingen af VF-23’eren på et tidspunkt af sæsonen, hvor man traditionelt skifter fokus på næste års bil.

Arbejder på højtryk

Til weekendens grandprix i Holland gør man endnu et forsøg på at tage et skridt fremad og afhjælpe raceren tendens til at spise dæk til eftermiddagskaffen søndag.

- Vi har nogle opgraderinger til Zandvoort på bremsekølingen og forvingen, men teamet arbejder på højtryk med at lave modifikationer til bilen, som kommer senere på året. Jeg kan ikke lige nu give den præcise tidslinje, sige teamchef Günther Steiner.

I Holland kommer næste ombæring opgraderinger af VF-23'eren. Foto: Sam Bloxham/Haas F1 Team

- Vi fortsætter arbejdet (på årets bil, red.), og det er der to grunde til. Først og fremmest for at få bilen til at køre hurtigere, som altid er pointen med opgraderinger. Men også for at fastlægge retningen for VF-24’eren, som er vigtigt, hvis ikke endnu vigtigere.

- Der er foregår meget hårdt arbejde, og det er næsten lige så intenst som i december under udviklingen af en ny bil, siger han.

Som Haas’ tekniske chef, Simone Resta, har fortalt Ekstra Bladet, er alle muligheder i spil - inklusive et skift af koncept i indeværende sæson med markante ændringer af bilens form.

Motiverende og irriterende

Teams som Williams og i særdeleshed McLaren har understreget, at store skridt fremad er mulige midt i sæsonen.

Kevin Magnussen håber, at Haas kan gøre noget tilsvarende.

- Vi afsluttede tydeligvis ikke første del af sæsonen, som vi ønskede, så alle er super-ivrige for at lave et comeback i løbet af året.

- Jeg tror, vi kan gøre det. Vi har set nogle teams lave store skridt, og det er faktisk motiverende lige så meget, som det er irriterende. Det viser, at hvis de kan gøre, så kan vi også. Det er mentaliteten til anden del af sæsonen.

- Som team er vi et godt sted, men med bilen er vi lidt bagefter. Jeg ser frem til at arbejde hårdt hen imod, hvor vi ønsker at være, siger danskeren.