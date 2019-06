- Gokart er hårdere end Formel 1

Det konstante fokus på at spare benzin og dæk, ødelægger moderne Formel 1, mener Kevin Magnussens teamkammerat Romain Grosjean

MONTREAL (Ekstra Bladet): Er moderne Formel 1 hårdt nok for kørerne? Nej, mener den femdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, som drømmer om større fysiske udfordringer fra 2021, når sporten får et nyt regelsæt.

- Man burde være fysisk udmattet som efter et maraton. Jeg kunne formentlig køre to eller tre grandprixer i træk, siger Hamilton.

Haas-køreren Romain Grosjean mener imidlertid, at Mercedes-stjernen skyder forbi skiven. Løsningen er ikke at gå bort fra servostyring eller gearskift på rattet.

Moderne Formel 1-racer er så rigeligt udfordrende, HVIS kørerne fik muligheden for at slippe dem løs over en fuld løbsdistance.

- Jeg kørte et gokartløb med mine venner for nylig. 125 kubik med gearskift. Og jeg var mere træt end efter et Formel 1 grandprix, siger franskmanden.

- Hvorfor? Fordi du presser den hele tiden, og du skal ikke spare benzin. Nutildags skal vi spare brændstof.

- Dernæst og mest vigtigt: Vi skal håndtere dæk hele tiden. I løbet i Barcelona føltes det, som om du kører med 50 procent af bilens kapacitet. Derfor er det ikke hårdt, konstaterer veltrænede Grosjean.

- Hvis løbet var ligesom kvalifikationen, og vi kunne presse den på samme måde hver eneste omgang, ville vores nakker være totalt fucked i slutningen. Vi ville være trætte, og fokus ville forsvinde.

Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

- Når man hele tiden skal slippe gassen for at spare benzin og dæk, hvor er det så trættende for kroppen og koncentrationen? Det er de to væsentlige pointer.

- Hvad vi har brug for, er biler, vi kan få lov til presse. Og vend tilbage til optankning undervejs, så vi ikke skal køre rundt med 100 kg i begyndelsen, men kun 30-40 kg. Så kører vi et par sekunder hurtigere, hvis ikke mere, og det bliver hårdere.

Akilleshælen er stadig de udskældte Pirelli-dæk, som alle Formel 1-teams har benyttet siden 2011. Italienerne kunne sagtens lave dæk, der kunne holde, men de nuværende er designet til at falde fra hinanden for at fremprovokere pitstop.

Se også: Kevin kogte over: - Absurd frustrerende

Se også: Topboss sviner F1-dæk: Giver Mercedes unfair fordel

Kørerne hader dem, og her er Romain Grosjean og Lewis Hamilton helt på linje.

For efter en meget lang liste af ønsker til 2021-regler, endte verdensmesteren med at byde ind med sit hedeste ønske:

- Vi har brug for bedre dæk. Vi har brug for bedre dæk.

Hvordan ville Kevin Magnussen ændre Formel 1, hvis han fik chancen? Læs hans bud her

Debriefing fra Montreal: Håbet Haas klynger sig til

Det ulmer på F1-kørermarkedet: To jokere lurer

Slatten afgørelse: Se F1-karaktererne her