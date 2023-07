Grænsen er nået: Hårdt for alle andre

Næste år forsøger Formel 1 igen at gennemføre 24 grandprixer, hvilket er to flere end i år. Rekordsæsonen strækker sig fra vintertest i slutningen af februar til anden weekend i december.

Tilbage på kalenderen efter fire års corona-aflysninger er Kinas Grand Prix. På grund af oversvømmelser blev løbet på Imola også aflyst i år.

24 er grænsen i den nuværende kommercielle aftale, men ifølge mange kørere over grænsen for, hvad man kan byde de menige teammedlemmer og deres familier.

- 24 er mange. Et perfekt tal ville nok være 20. Når vi tænker på mekanikerne, ingeniørerne, og alle der rejsers liv og deres familiers liv. De har det meget hårdere end os, så når vi taler om det her, er vi kørere stemmer for dem, siger Lando Norris (McLaren).

Fernando Alonso (Aston Martin) er grundlæggende af samme holdning.

- Det er svært. Jeg forstår fordelen ved 24 løb og begrundelsen for det. Der er stor efterspørgsel for at komme nye steder hen. I år er det Vegas, tidligere var det Qatar. Der er flere indtægter til alle.

Du begynder at trække meget store veksler på team-medlemmer allerede fra 19 grandprixer pr. sæson, mener Fernando Alonso. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Men for teammedlemmer begynder du at stresse dem, når du kommer over 18. Alle er bare på hælene fra februar til december. Vi kørere har alle bekvemmelighederne, så vi kan ikke tillade os at klage, men det er hårdt for alle andre, siger spanieren.

Starter en lørdag

Kalenderen denne gang er lidt mere regionalt opbygget, så eksempelvis Japan flytter til foråret og ligger sammen med Kina.

På grund af ramadanen, som begynder 10. marts, var sæsonstarten tricky. Kompromiset blev, at man kører vintertest i Bahrain og starter sæsonen der med et lørdagsløb. Ugen efter kører man i Saudi-Arabien - lørdag 9. marts - før man så med undtagelse af Las Vegas kører grandprixerne om søndagen resten af sæsonen.