'Grænsen til inkompetence er hårfin'

MONTREAL (Ekstra Bladet): Tabellen lyver aldrig, og en tredjedel inde i Formel 1-sæsonen er Haas F1 Team et pænt stykke fra målet om at forbedre sidste års femteplads.

Teamet er overbevist om at have griddens fjerdehurtigste bil. Det er bare ikke til at få øje på i stillingen, hvor især McLaren har været dygtige til at samle de løse point op, mens Renault er begyndt at røre på sig i det uhyre tætte midterfelt.

Forklaringer - og undskyldninger - er der flere af.

- Der er en meget fin balancegang mellem at være uheldig og inkompetent, konstaterer teamchef Günther Steiner.

- Jeg synes, vores bil er bedre end sidste års model. Den er mere stabil, og balancen er bedre.

- Men vi har haft et dækproblem. Hvis du kigger rundt i paddocken, beklager alle sig over de her dæk, og hvordan de bevæger sig ind og ud af funktionsvinduet, hvilket camouflerer, hvor god vores bil er.

- Den har været rigtig god nogle steder og fuldstændigt ubrugelig andre steder, og vi ved præcis hvorfor. Dækkene fungerer ikke, men vi er ikke de eneste med det problem.

- Man kan se i midterfeltet, hvor tætte alle er. Det viser ikke, hvor god bilen er, men snarere hvem der fik dækkene til at fungere eller ej. Det er et dæk-mesterskab lige nu.

Günther Steiner understreger, at situationen ikke skyldes kørerne.

Fejl og uheld er sket andre steder i organisationen. Fokus lige nu er ikke at smide flere point væk. Som teamet også havde en tendens til i fjor.

- Jeg vil fokusere på de missede muligheder. Det er vigtigst lige nu. Jeg kan ikke bebrejde kørerne for, hvad der er sket indtil videre i denne sæson, siger teamchefen.

Mistede Haas-point Australien: Romain Grosjean ligger til at score en syvendeplads, da Haas-mekanikerne - igen - kikser et pitstop. Franskmanden udgår. Bahrain: Kevin Magnussen kvalificerer sig som sekser og Grosjean som otter, men farten i løbet er helt håbløs. Det samme sker to uger senere i Kina, hvor Haas-duoen starter i top ti og står stille, da det bliver alvor. Også i Canada er raceren til Q3, men værdiløs i løbstrim. Spanien: Duoen ligger til en syvende- og en ottendeplads, da de begynder at gnubbe hjul mod hinanden. Grosjean mister point på den konto. Monaco: En forkert beslutning på pitvæggen bliver kostbar. Et tidligt pitstop under safetycar koster en potentiel femte- eller sjetteplads til Magnussen.

