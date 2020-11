Griddens ringeste: Helt umuligt

SAKHIR (Ekstra Bladet): Derouten gør efterhånden ondt at se på.

Til sæsonens tredjesidste løb stiller Haas med præcist den samme bil, som blev brugt til vintertest for ni måneder siden.

Og det ses efterhånden tydeligt på stopuret.

Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean kørte hæderlige omgange og kun 27 tusindedele af et sekund adskilte dem - i dansk favør.

Men VF-20’eren er nu uden sammenligning griddens ringeste, efter Haas som det eneste team ingen udvikling har foretaget i den coronaramte 2020-sæson.

Kun Nicholas Latifis manglende evner bag rattet gør, at Haas-duoen undgår at besætte bagerste startrække. Kollegaen George Russell var næsten et sekund hurtigere og videre til Q2 for særligt under tidtagning er Williams hurtige.

Selv Alfa Romeo, som også kæmper med den langsomme Ferrari-motor, er trukket fra i performance. Fra Kevin Magnussen på 18. pladsen op til Antonio Giovinazzi på 16. pladsen var der over et halvt sekund.

Til sammenligning var der sidste år i Bahrain stor glæde hos Haas om lørdagen i Bahrain, efter Kevin Magnussen og Romain Grosjean kvalificerede sig henholdsvis sekser og otter.

Alfa Kimi Räikkönen nåede også Q3 som nier, men de Ferrari-drevne biler er ingen steder i år.

På powerbanen i Bahrain kunne heller ikke Ferrari-duoen trænge ind i top ti. Sebastian Vettel og Charles Leclerc kvalificere sig kun som 11’er og 12’er.

Romain Grosjean var over radioen frustreret som vanligt.

- Jeg vil gerne nyde det, men den bil gør det ikke muligt. Godt arbejde alle, og forhåbentlig bliver det bedre i morgen, sagde franskmanden.

Kevin Magnussen var mere afdæmpet, da han hoppede ud af VF-20’eren.

- Bilen har været svær i den her weekend, selv om det har set lidt bedre ud, fordi vi har været lidt længere oppe i tiderne.

- Det er ikke en usædvanlig lørdag. Desværre er det, hvor vi er. Jeg synes faktisk ikke, at det var en ringe kvalifikation med den bil, vi har, sagde danskeren.

Efter sit store crash fredag var Alexander Albon tidtagningens positive overraskelse med en fjerdeplads. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Søndagens løb bliver højst sandsynligt en to-stopper, selv om alle i top ti starter på medium-dækket. Der var en fælles beslutning fra holdene om, at ingen ville starte på soft, for det var nærmest ikke i brug i Q2.

Første startrække består af Lewis Hamilton på pole med Valtteri Bottas ved siden af sig og bagved dem en lille overraskelse.

Max Verstappen som treer kommer bag på ingen, men det lykkes for en sjælden gangs skyld Alexander Albon at følge trop på fjerdepladsen; dog stadig over et halvt sekund fra kollegaen.

Lewis Hamilton slækker ikke på gassen, selv om han har sikret VM-titlen. Briten sikrede karrierens 98. pole-position i Bahrain. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

I F2 havde Christian Lundgaard en skrækkelig dag. Danskeren startede som nummer ni, men sluttede helt nede som 19’er. Efter løbet fandt teamet dog et mindre brud på fronten, som opstod efter et par omgange, så troen på at kunne levere et resultat til søndagens sprintløb er til stede.

Etteren i mesterskabet, Mick Schumacher, startede lige bag Lundgaard og kørte sig alligevel frem til fjerdepladsen. Tyskeren mistede dog noget af sit forspring, idet den nærmeste forfølger Callum Ilott sikrede point for andenpladsen samt pole-position.

