Grim overraskelse for Haas inden kvalen

Der kræves et stort skridt frem, hvis ikke Haas får skal få problemer med at få racerne i top ti til lørdagens kvalifikation

SPA (Ekstra Bladet): For Kevin Magnussen og Haas-teamet forløb fredagens træninger før Belgiens Grand Prix ganske udramatisk.

Problemet var blot den uvante situation for teamet, at de var overraskende langsomme under kval-simulationen.

Hele 1,2 sekunder adskilte Force India som bedste team i miderfeltet og Haas. Så der ingen garantier for Haas-racere i top ti.

En del af forklaringen er mindre justeringer af raceren for at optimere den til Spa-Francorchamps - en ny såkaldt lav downforce-pakke - men teamet har ikke formået at få det maksimale ud af den.

Raceren var svær at køre og for langsom, når den er sat op til kvalifikation.

- Vi er langt fra Force India til tidtagningen, men i løbstrim var vi stort set lige med dem. Jeg var en tiendedel fra dem med fuld tank, så det giver en vis tryghed. Vi bør kunne tage nogle skridt til tidtagningen, når vi er så konkurrencedygtige med fuld tank, siger Kevin Magnussen.

- Jeg er sikker på, at det lykkes, men om det er nok til at kæmpe mod dem og toppen af midterfeltet ved jeg ikke.

En af udfordringerne på denne bane for Haas kan være, at de nye biler og dæk efterhånden kan tage en del sving uden, at der skal slækkes på gassen. Så eksempelvis det legendariske Eau Rouge i princippet køres, som var det ligeud. Og VF18’eren er bedre i højhastighedssving end ligeud med helt lav downforce.

- Vi er ikke så konkurrencedygtige, som vi ønsker at være. Vi har stadig lidt arbejde med at komme tættere på, og det tror jeg på kan lykkes. Heldigvis har vi endnu en dag til at forsøge os, og vi formåede at tage et stort skridt fra første til anden træning, siger teamchef Günther Steiner.

Lidt hjælp får teamet til selve løbet. På grund af motorstraffe skal Valtteri Bottas (Mercedes) og Nico Hülkenberg (Renault) starte bagerst.

