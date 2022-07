Grimt deja-vu for Kevin

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Kontakt på første omgang har kostet Kevin Magnussen dyrt i denne sæson. De første to gange spolerede mindre sammenstød med Lewis Hamilton gode kvalifikationer.

I Ungarn var det ‘game over’ allerede efter en enkelt omgang i en grandprix-weekend, hvor Haas aldrig for alvor var konkurrencedygtige.

Mick Schumacher sluttede 14’er og Kevin Magnussen 16’er.

En kedelig omgang set med danske øjne, men til gengæld var der masser af spænding forrest!

Max Verstappen kørte fra tiendepladsen til sejr foran Lewis Hamilton og George Russells Mercedes-racere, mens Ferrari intet fik ud af deres god startplaceringer.

Frontvinge-skade i starten. Foto: Tariq Mikkel Khan

Starten for Haas var et grimt deja-vu fra Canadas Grand Prix. Her blev Kevin Magnussen tvunget i pit af racekontrollen, fordi han havde en skade på frontvingen med en løs ende-plade.

Præcist det samme skete søndag på Hungaroring.

Mens Alfa Romeo-racerne nærmest stod stille, og begge mistede hele fem positioner, stormede begge Haas frem på første omgang.

Både Kevin Magnussen og Mick Schumacher avancerede tre positioner.

Men mens feltet var tæt samlet, og der blev kæmpet intenst for at overhale, bremsede Daniel Ricciardo (McLaren) hårdt foran Magnussen. Der var minimal kontakt, men nok til at enden på frontvingen igen slog sig løs uden at knække af.

Årets andet sort-orange flag for en beskadiget frontvinge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Magnussen var avanceret til tiendepladsen fra sin startplacering som 13’er, før han nogle omgange senere blev tvunget i pit til et frontvinge-skift.

Derfra var Ungarns Grand Prix i princippet overstået for ham og blev en testsession for den opgraderede Haas.

Vejret har været meget omskifteligt omkring Budapest de seneste dage. Der blev bedt til vejrguderne fra Haas-pitvæggen, men den truende regn udeblev.

Undervejs kom der dråber, der gjorde forholdene lidt tricky, men ikke nok til, at intermediates kom i spil. Først på allersidste omgang tog regnen til.

Mick Schumacher havde heller ikke noget stort løb og formåede ikke at udnytte sin gode start.

Haas-duoen tilbragte en del tid tæt på hinanden nede bagved. Foto: Tariq Mikkel Khan

For første gang i denne sæson havde både Ferrari, Red Bull og Mercedes reelle vinderchancer.

George Russell scorede lørdag Formel 1-karrierens første pole-position og forsvarede den fornemt i det første stint.

Ferrari satte briten under tryk med hurtigere fart i løbstrim, mens Red Bull-duoen langsomt åd sig ind bagfra. Max Verstappen og Sergio Pérez havde begge en skrækkelig tidtagning og startede nede som 10’er og 11’er.

Strategerne kom på overarbejde i den hektiske sidste del af løbet, mens VM-rivalerne testede hinanden maksimalt på banen.

Den hollandske VM-etter lavede et fremragende comeback godt hjulpet af at være på medium-dæk mod Charles Leclercs hårde dæk. Igen virkede det til, at Ferrari langt fra ramte rigtigt med deres strategi.

Verstappen var lige ved at smide det hele på, da han pludselig snurrede på den fedtede bane og måtte overhale sin største rival endnu engang.

Selv om det holdt hårdt, lykkedes det for ham at få dækkene til at holde. Men det blev ekstremt spændende til sidst, da Mercedes for alvor meldte sig ind i kampen.

To gange overhalede Max Verstappen sin største VM-rival Charles Leclerc på banen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Trods sin startposition som syver grundet en defekt DRS-vinge under tidtagning kørte Lewis Hamilton sig frem til andenpladsen!

Briten har vundet mindst en sejr i hver sæson siden debuten i 2007. Selv om han ikke nåede Verstappen denne gang, kommer de til at kæmpe tættere sammen efter sommerpausen.

Mercedes lader til at være tilbage.