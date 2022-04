Griner ad sladder

IMOLA (Ekstra Bladet): Siden vinterpausen har Ferrari arbejdet på en kontraktforlængelse med Carlos Sainz Jr. efter spanierens overbevisende debutsæson, hvor han scorede flere point end kollegaen Charles Leclerc.

Parterne har været enige i et stykke tid, men ventede med vanlig italiensk sans for timing med at annoncere til før et hjemmebanegrandprix. Denne gang til ‘Made in Italy’ på Imola en god times kørsel fra hovedkvarteret i Maranello.

Alligevel hævdede kroge af internettet for nyligt, at parterne var uenige og forhandlingerne strandede indtil videre.

- I kan forestille jer, hvor meget jeg grinede derhjemme. Når folk begynder at skrive den slags, fordi alt var mere eller mindre færdigt, og vi ventede bare på Imola til at annoncere. Sjove tider, som det altid er i Formel 1, med al den sladder, sagde Carlos Sainz torsdag i Italien.

Mick Schumacher drømmer om en chance i rødt for sin fars tidligere team og er allerede tilknyttet på kontrakt. Kevin Magnussen og stort set alle andre håbefulde racerkørere ville aldrig takke nej til sportens mest ikoniske team.

Men der kommer tidligst en mulighed i 2025.

Carlos Sainz Jr. (og Charles Leclerc) er Ferrari-kørere til og med minimum 2024-sæsonen. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Teamkollega Charles Leclerc er på en femårig kontrakt, som udløber i 2024. Sainz’ nye aftale aftale er på yderligere to år og rækker dermed lige så langt.

- Det er nøglen. Det er ingen hemmelighed, at ikke kun jeg, men også mange andre kørere siger, at det er vigtigt at have fokus på performance, på racing uden at tænke for meget over, hvad fremtiden bringer. Siden jeg kom til McLaren, har jeg været meget højrøstet omkring det, siger spanieren.

- For at være helt ærlig var det meget ligetil efter så godt et første år. Vi blev nemt enige hen over vinteren, og det var oplagt at annoncere her på Imola foran tifosi, så vi satte en god plan sammen.

Sportsligt har 2022 været sværere for Sainz sammenlignet med Leclerc. Spanieren udgik i Melbourne og har efter tre løb kun scoret halvt så mange point.

