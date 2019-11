Grosjean er bekymret: - Det kan blive kompliceret

Indledningen til den brasilianske grandprix-weekend var noget rod for Romain Grosjean, som kæmpede med både bilens balance og med at få kørt rene omgange.

Men fra anden del af kvalifikationen (Q2) stemplede han for alvor ind og dominerede sin danske kollega. Duoen starter syver og nier med hjælp fra Charles Leclercs motorstraf.

- To hundrededele fra at være ’best of the rest’ er ret godt. Og jeg er meget glad for, at begge biler er i Q3. Det er Melbourne-bilen, som vi stadig bruger, så det er en stor præstation fra hele teamet, sagde franskmanden efterfølgende.

Udfordringen for teamet er – som Kevin Magnussen også pointerede det – vejrudsigten og de stigende temperaturer på banen søndag.

- I dag var en god dag. 15 grader højere asfalttemperatur til løbet kan blive kompliceret. Men lige nu nyder vi det bare, siger Grosjean, som håber på at blive positivt overrasket.

- ’Race pace’ er vores svaghed. Fredag var ikke så dårlig, men forholdene var ikke særligt repræsentative i forhold til søndag. Banetemperaturen kommer til at stige, så jeg er bekymret. Men det betyder ikke, at jeg får ret. Måske bliver jeg overrasket, som jeg gjorde i dag, siger han.

Romain Grosjean dissekerer en god dag for Haas i selskab med Sky F1 og den tidligere verdensmester Damon Hill. Foto: Haas F1 Team

Teamchefen Günther Steiner fokuserede på det positive.

- Jeg synes, at hele teamet og kørerne gjorde et fantastisk stykke arbejde i kvalifikationen for at få det bedste ud af bilen. Det var en fantastisk eksekvering af en kvalifikationssession med nogle fremragende omgange. Det er godt for hele teamet, og alle har arbejdet hårdt for det. Vi giver aldrig op.

- Forhåbentlig kan vi få noget ud af søndagen, vi prøver i hvert fald, siger Steiner.

Brasiliens Grand Prix køres fra klokken 18.10 dansk tid