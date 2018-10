Grosjean erkender: Kevin-kollision var lavpunktet

På Silverstone forbrød Romain Grosjean mod regel nummer et: Hold dig fra din teamkammeraten. Men situationen hjalp også franskmanden med at genfinde formen

SUZUKA (Ekstra Bladet): Romain Grosjeans rærlige sæsonstart kulminerede på Silverstone.

Ikke det unødvendige crash i første træning, men hvordan den perfekte position for Haas-teamet i fjerde startrække bag topholdene blev spoleret, da franskmanden bremsede sig ind i sin egen teamkammerat på første omgang.

Situationen hjalp den tænksomme racerkører med at få nogle ting til at falde på plads inde i hans eget hoved. Lige i de hektiske splitskunder kunne han ikke se, hvordan starten kunne have udspillet sig anderledes, men det kan han nu.

Siden Tysklands Grand Prix har Romain Grosjean følt sig ‘tilbage’, hvilket han den weekend midt i juli også proklamerede til sin manager og forretningspartner Martin Reiss.

På Suzuka før Japans Grand Prix pegede Romain Grosjean på Storbritanniens Grand Prix som et definerende øjeblik i kampen for at genvinde sin form - og kontraktforlængelsen.

- Det var racestarten, hvor jeg rørte Kevin. Det gjaldt om at prøve at forstå, hvorfor vi rørte hinanden. Ingen af os gjorde det med vilje. Forstå hvorfor vi eller rettere jeg tog den forkerte beslutning med bremsepunktet. Og hvorfor jeg på det tidspunkt ikke mente, at det var en forkert beslutning, siger Grosjean.

- Du har to tiendedele af et sekund til at træffe en beslutning, men du er nødt til at være på den rigtige side af de to tiendedele. Efter Silverstone var jeg på den forkerte side af de to tiendedele, og jeg var nødt til at forstå hvorfor. Det arbejdede jeg med, siger han.

Grosjean indrømmer også, at hovedet ikke har været på det rigtige sted hele året. Hvordan tankerne kunne flyve, hvis han eksempelvis så teammanageren tale med andre kørere.

- Vendepunktet var Tyskland. Jeg vidste, at teamet ville se det, og vi ville finde ud af det sammen.

- Det gælder om at sikre, at du er i zonen og træffer de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Du er altid fokuseret i starten af et løb.

- Det er ikke et video-spil, hvor man kan prøve igen, og ingen kommer til skade. Men det handler om at have den rette indstilling. Det begynder allerede, når man træder ud af døren derhjemme.

Efter starten på Silverstone fik Kevin Magnussen en uforbeholden undskyldning, og deres samarbejde fungerer fortsat fint.

- Vores forhold har altid været ret godt. Vi kommer godt ud af det sammen, flyver sammen til nogle løb, vi kan lide at rejse sammen, boede på det samme hotel i Tokyo, siger Grosjean.

I sommer gad franskmanden ikke tale om situationen, men teamchefen understregede, at det IKKE måtte gentage sig.

