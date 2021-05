Grosjean får F1-test

Ulykken i november på Bahrain International Circuit bliver ikke punktummet for Romain Grosjeans tid i Formel 1.

Sidst i juni får franskmanden lov til at sætte endeligt punktum i den W10 Mercedes-racer, som gjorde Lewis Hamilton til verdensmester i 2019.

Først med nogle demonstrations-omgange 27. juni under Frankrigs Grand Prix og derefter en fuld testdag på Paul Ricard tirsdag 29. juni.

- Jeg er så spændt på at skulle tilbage i en Formel 1-bil. Det bliver en helt særlig mulighed for mig og en unik oplevelse at køre en verdensmesterskabsvindende Mercedes.

- Jeg er Mercedes F1 og Toto meget taknemmelig for denne mulighed. Første gang, jeg hørte om muligheden for at køre en Mercedes, var fra hospitalssengen i Bahrain, da Toto talte med medierne og gav invitationen. Jeg blev virkelig opmuntret af at læse de nyheder, siger Romain Grosjean.

Et løfte er et løfte, så Toto Wolff har arrangeret tid til Romain Grosjean i en to år gammel Mercedes. Foto: Mercedes F1

Mercedes-teamchef Toto Wolff glæder sig til at se franskmanden i aktion.

- Ideen opstod, da det så ud til, at Romain ville afslutte sin aktive karriere i Formel 1, og vi ville ikke have, at den ulykke skulle være hans sidste øjeblik i en Formel 1-bil.

- Jeg har kendt Romain siden hans dage i Formel 3, hvor han vandt mesterskabet. Han har haft en lang og succesfuld Formel 1-karriere, og vi ønskede, at hans sidste minde skulle være fra en mesterskabsvindende bil. Jeg er spændt på at høre Romains feedback om W10'eren, siger Wolff.

Romain Grosjean befandt sig i et flammehav i 27 sekunder, men overlevede sit uhyggelige crash.. Foto: Brynn Lennon/Ritzau Scanpix

Romain skal i aktion to gange på Paul Ricard. Som del af underholdningen til Frankrigs Grand Prix og derefter til en fuld testdag. Foto: Mercedes F1

Romain Grosjean besøgte Mercedes-hovedkvarteret i Brackley 30. marts for at få lavet et sæde og forberede sig i teamets simulator.

Fra denne sæson kører franskmanden Indycar i USA, men kun på de mere almindelige racerbaner. Han har lovet sin kone ikke at deltage på de mere farlige amerikanske ovalbaner, så her tager Pietro Fittipaldi over hos Dale Coyne Racing.

Selv hvis Haas havde ønsket at gøre det samme for Grosjean, ville det ikke være muligt. Som kundehold råder de ikke over motorerne til biler fra tidligere sæsoner og kan derfor ikke teste med en to år gammel bil, som er de nyeste, reglerne tillader til fri test.