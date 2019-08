Grosjean får ros: - Har Kevin under kontrol

Ophidset Ricciardo: Ekstremt af Kevin

Kevin Magnussen sluttede søndagens Formel 1-grandprix i Ungarn på en skuffende 13. plads, og selvom teamkollegaen Romain Grosjean udgik af løbet, så scorer franskmanden højere karakterer end danskeren hos de internationale Formel 1-medier.

Hos tyske Auto, Motor und Sport scorer Romain Grosjean et syv-tal på 10-skalaen.

- Grosjean havde Magnussen under kontrol hele weekenden. På soft-dækkene forsvarede han stædigt niendepladsen, men på de hårde dæk gik det ned ad bakke. Efter 49 omgange kunne Grosjean pakke sammen, lyder det fra det tyske site.

Danskeren må nøjes med et seks-tal, men hans duel med Daniel Ricciardo fremhæves.

- Magnussen havde farten. I Q1 var han kun tre tiendedele langsommere end Verstappen. I Q2 manglede han et sekund mere. Kun fordi dækkene ikke var perfekte.

- Fra 14. pladsen røg han først to pladser bagud, og Haas-køreren kunne aldrig befri sig fra den bagerste del. Hans duel med Ricciardo var til gengæld fed, lyder det fra tyskerne, der giver australieren samme karakter som Magnussen.

- Renault-køreren røg bag ved Magnussen. Han kæmpede en hård kamp mod Haas, men kunne ikke passere. Dog et plus for kampgejsten, lyder det.

Max Verstappen og Lewis Hamilton scorer begge topkarakteren 10, mens Lance Stroll, Antonio Giovinazzi og Robert Kubica må nøjes med et tre-tal, og også Pierre Gasly med et fem-tal ligger under Magnussen.

Hvem har styr på hvem? Denne weekend havde Grosjean kontrol over Magnussen, vurderes det, selvom danskeren var den eneste, der fuldførte. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Hos Skysports vurderer de også Grosjean til et syv-tal, mens Magnussen også her får seks-tallet.

- Endnu en af disse mystiske weekender for Kevin Magnussen og den opgraderede Haas-bil.

- Tag kvalifikationen som eksempel. Danskeren var fjerdehurtigst i Q1 med 1:16.1 og få minutter senere kæmpede han sig til 1:17.1 og den langsomste tid i Q2.

- Han var relativt glad for bilens fart i løbet, men der var dog for langt frem fra en plads som nummer 14 i gridden, lyder den engelske vurdering.

De har Verstappen, Hamilton og Carlos Sainz i top med 9,5 ud af 10, mens Gasly, Stroll, Giovinazzi og Kubica ligger laves med fem, og også Ricciardo med 5,5 er under danskeren.

Hos det internationale motorsite Autosport er de oppe i et otte-tal til Romain Grosjean, mens Magnussen er oppe på et syv-tal.

- Magnussens indsats yo-yo'ede gennem weekenden, og hvis han havde været i stand til at gentage farten fra Q1, så havde han nemt været i Q3.

- Men tabet af grib, specielt foran, kostede ham. Fra en placering som nummer 14 fra start, så kom han aldrig i betragtning til point. Og efter at have kørt længe på sit første stint kunne han kun fange Kvyat til sidst.

- Magnussen kæmpede med den lunefulde Haas, men da tingene fungerede havde den et godt tempo. Han var dog lidt for aggressiv i sit forsvar og modtog en advarsel, lyder vurderingen af danskeren.

Autosport har i modsætning til de andre George Russell i top med maximum-karakteren 10 ud af 10, mens Stroll og Gasly er i bund med fire-taller, og også Giovinazzi, Kubica og Valtteri Bottas med fem-taller og Ricciardo med et seks-tal ligger under Magnussen.

Formel 1-karavanen holder nu en lille sommerferie og vender først tilbage 1. september på Spa-banen i Belgien.

