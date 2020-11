Grosjean frier til Kevin

Mere Grosjean og Magnussen? Gerne for franskmanden

Nu har de kørt side om side i fire år, men tilsyneladende er Romain Grosjean ikke blevet træt af Kevin Magnussen som holdkammerat.

Han fortæller, at de - trods deres forskelligheder - har et stærkt bånd.

- Vi er meget forskellige, men vi kommer faktisk ret godt ud af det med hinanden, siger han i podcasten 'In the Pink'.

I 2019-sæsonen var der drøn på den interne kamp, hvor de to Haas-kørere bragede sammen ved flere lejligheder. I bogstaveligste forstand.

- Men vi kan rigtig godt lide hinanden, og vi rejser sommetider sammen. Kevin har været en af de bedste holdkammerater, jeg har haft. han er meget hurtigere, end folk tror. Han er en fantastisk racerkører, og med min erfaring og evne til at udvikle bilen og få det bedste ud af den så har vi gjort et godt stykke arbejde, siger Grosjean og åbner for mere samarbejde med Magnussen i fremtiden.

- Jeg ville gerne køre et langdistanceløb sammen med Kevin. Vi ville supplere hinanden godt og ville have det sjovt, tror jeg.

- Vi ser på mange af de samme muligheder, for vi vil gerne fortsætte med at leve af at køre race, siger Grosjean.

Frieriet kan også ses i lyset af,,

at der er en meget oplagt klasse at satse på, hvilket du kan læse mere om her.

Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

De afløser vraget Kevin

Unikt indblik: KUN for F1-nørder og Kevin-fans

Grosjean har været hos Haas i hele deres F1-levetid, men nu er det altså slut.

Han slog Kevin Magnussen i pointhøsten i danskerens første år hos holdet, men de to næste sæsoner havde Magnussen overtaget på den front.

Denne sæson fører franskmanden 2-1, hvilket siger mere om Haas' frygtelige sæson end de to køreres.

Nu er han vred: F1 er til grin

Kevins egne biler: De første, største og fedeste