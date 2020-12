Grosjean giver op: Risikoen er for stor

SAKHIR (Ekstra Bladet): Formel 1-karrieren slutter med et af modernes tids mest voldsomme ulykker for Romain Grosjean.

Søndag meddeler Haas-teamet, at franskmanden flyver hjem til Schweiz for at modtage behandling for sine brandsår.

Derfor går han glip af næste weekends sæsonfinale, hvor Pietro Fittipaldi igen vikarierer ved siden af Kevin Magnussen.

- Det er med stor sorg, at jeg ikke bliver i stand til at køre mit sidste løb i Abu Dhabi og være med teamet der, siger Romain Grosjean.

- Vi prøvede, hvad vi kunne med lægerne for at reparere min hånd, men risikoen ved at køre racerløb er alt for stor for helingen og mit helbred.

Overlevelsescellen og haloen reddede sidste søndag Romain Grosjeans liv.

Forleden understregede han, at det var vigtigere for ham at have den fulde brug af sin venstre hånd i resten af livet, end det var at køre sit sidste løb for Haas.

- Det er en af mit livs hårdeste beslutninger, men tydeligvis en af de klogeste. Jeg kommer til at savne holdet, men vil som altid støtte dem, siger han.

Fra teamchef Günther Steiner er der kun forståelse.

Gennem hele forløbet har han understreget, at hvad end beslutningen blev, så skulle den træffes af Grosjean selv.

- Romain har udvist ekstraordinært mod og en fantastisk ånd over de seneste dage. Vi ved alle, hvor gerne han ville vende tilbage til cockpittet af VF-20’eren i Abu Dhabi. Og vi ville have elsket at have ham med dertil, siger Haas-bossen.

Lørdag aften fastslog Toto Wolff, at hvis ikke nogle af de teams, som Romain Grosjean har kørt for i sin lange karriere, ville give en mulighed, så var Mercedes villig til at forære en privat test til den 34-årige franskmand.

Således at den ulykken ikke bliver den sidste gang, Grosjean sidder i en Formel 1-bil.

