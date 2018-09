Grosjean har fundet nøglen: 'Håber ikke han mister den'

Günther Steiner var i sit muntre hjørne, da Romain Grosjean ovenpå et godt race talte om endelig at have fundet nøglen til de gode resultater: - Måske vi skal putte en rød snor på den, siger Haas-bossen

MONZA (Ekstra Bladet): Efter en skrækkelig start på sæsonen er Romain Grosjean endelig kommet i gear med stabile præstationer siden Tyskland midt juli.

Til Italiens Grand Prix leverede franskmanden en overbevisende sjetteplads som bedst efter topholdene - altså før det tekniske reglement foreløbigt tog den fra ham igen.

- Jeg var ikke særlig stolt af starten på sæsonen, men jeg vidste, at jeg ville finde nøglen. Nu er jeg tilbage til normal, sagde han efter løbet.

Teamchef Günther Steiner var i sit muntre hjørne, da Ekstra Bladet talte med efterfølgende.

- Jeg håber, han ikke mister nøglen igen. Jeg må hellere spørge ham, hvor han gemmer den, så jeg kan finde den, når der er brug for det. Hvis det kun er en nøgle, kan jeg være meget hjælpsom. Måske putte en rød snor på den, siger Haas-bossen.

- Spøg til side. Han har kørt race længe og er erfaren. Han ved, hvordan han skal håndtere sig selv, ligesom vi alle gør. Hvis han siger det, så jeg håber jeg, at det virker.

Jeg er tilbage, siger Romain Grosjean. Foto: Jan Sommer

Stærke resultater som disse spiller naturligvis ind, som Haas bevæger sig med at forlænge med begge sine kørere. For mange udfald har betydet, at spørgsmålstegn har været sat ved franskmandens fremtid hos Haas.

- Sådan her gør Romain normalt. Vi skal bare sørge for, at han gør det hele tiden og undgår alle disse udsving. Der er grænser for, hvor mange af dem du kan tolere, siger Günther Steiner.

- Jeg synes, han klarer det fint i øjeblikket.

