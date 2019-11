Grosjean i stort crash: - Ingen forklaring

AUSTIN (Ekstra Bladet): Tredje og sidste træning før USA’s Grand Prix bliver altafgørende for begge Haas-kørere, som går forholdsvist blinde ind til den afgørende del af weekenden.

Bilen føltes udmærket i første træning, mens den anden ikke fik den store relevans for det aktuelle løb.

Kevins Magnussens tid på Circuit of the Americas var allokeret til aerodynamiske test, som skal bruges til udviklingen af 2020-bilen og for at sikre, at virkeligheden ude på banen stemmer overens med vindtunnel og simulator.

Og Romain Grosjean nåede kun få omgange, før et større crash satte en stopper for franskmandens træning. Teamet har derfor ingen relevant data på medium-dækket, som bliver vigtigt under selve grandprixet.

RED FLAG@RGrosjean has spun and hit the barriers - he tells his team he's okay but the car is not#USGP #F1 pic.twitter.com/KZOyEB7w65 — Formula 1 (@F1) November 1, 2019

- Første omgang var fin og bilen føltes afbalanceret. Jeg pressede på den næste og nåede femte sving, da bagenden pludselig skiftede plads med forenden. Der er ingen forklaring, siger Romain Grosjean.

- Vi ændrede setuppet fra den ene til den anden træning, men helt ærligt prøver vi at forstå, hvad der skete, for det er ikke noget, du kan kontrollere.

- Lidt frustrerende, at vi mistede anden træning, siger han.

Romain Grosjeans anden træning var hurtigt overstået. Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

I Kevin Magnussens side af garagen var al fokus på 2020, hvor danskeren kørte med en helt anderledes bil sammenlignet med første træning.

- Anden træning var mest af alt en aerodynamisk test. Vi fik, hvad vi havde brug for i forhold til data og vender tilbage til den rigtige bil lørdag og prøver at få noget mere ud af den, siger han.

De 90 minutter på banen handlede om validere data.

- De her ting er meget komplicerede, men vi er nødt at korrelere fra banen til vindtunnel og simulator, forklarer han.

- Det er et tegn på, hvor meget vi satser på fremtiden, når man sætter en hel session til side for at teste nogle ting til næste år. Det var bare research.

Kevin Magnussen kørte også en enkelt omgang med en helt ny frontvinge, som er markant anderledes fra den nuværende og minder meget om Ferraris i design. Den kommer dog ikke i brug for alvor i år.

Så virkeligheden i Texas er ikke helt så slem, som tiderne fra anden træning antyder.

- Jeg tror stadig, vi er lige uden for top ti, men det er tæt. Jeg glæder mig til at komme tilbage til den anden bil og se, om vi kan få lidt mere ud af den og holde niveauet. Hvis vi kan kvalificere os lige uden for top ti, ser det fint ud, og vi bør kunne køre med om point, siger Kevin Magnussen.

Kun første træning for Kevin Magnussen var rettet mod at sætte bilen op til denne weekend. Foto: MARK THOMPSON/AFP/Ritzau Scanpix

Teamchef Günther Steiner er også fortrøstningsfuld.

- En travl dag. Første træning gik efter planen, og alt virkede fint. I anden træning havde vi planlagt meget test, især med Kevin. Vi opnåede vores resultater der, og selv om tiderne måske ikke ser så gode ude, lærte vi meget, siger han.

Én kører havde en dårligere dag end Romain Grosjean.

Racing Points Sergio Perez missede en vejning under anden træning, og når det sker, er der ingen nåde fra dommerne: Mexicaneren skal starte løbet fra pitlane.

Se også: Tak for eventyret, Kevin

Se også: Drengerøvene sluppet løs: - Jeg var sikker på, vi ville køre af

Se også: F1-revolution: Fremtidens racere afsløret

Se også: Kevin husker tilbage: De allerbedste