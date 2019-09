Grosjean i tvivl: Overvejede karriere-stop

Romain Grosjean fik sit ønske om at fortsætte i Formel 1 opfyldt, men gik med tanker om, hvorvidt det er værd at fortsætte for et midterhold

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Teamchef Günther Steiner har aldrig lagt skjul på, at valget til Kevin Magnussens kollega stod mellem Romain Grosjean og Nico Hülkenberg.

Henover sommeren var den 33-årige franskmand imidlertid i tvivl om, hvorvidt han overhovedet skulle stå til rådighed næste år, eller karrieren i stedet skulle fortsætte eksempelvis i Formula E eller det tyske standardvognsmesterskab, DTM.

- Jeg har ikke vundet et mesterskab siden 2011 (GP2, red.). Siden 2013 har jeg ikke haft en bil, som kunne komme på podiet. Nogle gange er det som at spille tennis med et bordtennis-bat, og så vinder du ikke mange turneringer. Har jeg lyst til at fortsætte denne Davids kamp mod Goliat?

- Så jeg overvejede, om jeg ville fortsætte i Formel 1. Eller om jeg ville være mere lykkelig i et mindre profileret mesterskab, hvor man måske tjener lidt mindre, men kører med om sejren. Det er vigtigt at stille sig selv sådanne spørgsmål. Svaret var: Jeg har lyst at fortsætte i Formel 1. Jeg er meget lykkelig her, sagde Romain Grosjean, da han i Singapore var samlet med de fransktalende medier.

- Det er en personlig og generel følelse. Jeg ville vide, hvad jeg havde lyst til. Jeg havde også en snak med min ældste søn Sacha, som er seks. Han sagde: ‘Far, jeg har endnu ikke været med ude og se dig til et grandprix, og jeg har lyst til det næste år’. Den slags spiller også ind.

