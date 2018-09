Grosjean knotten efter nedtur: Ikke fair

Kørerne uden for top ti havde for stor en fordel af deres frie dækvalg, mener man hos Haas

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Humøret var overraskende højt hos Romain Grosjean og de ledende ingeniører på teamet trods det skuffende resultat i Singapores Grand Prix.

Franskmandens brugte hypersoft-dæk blev studeret nøje uden foran Haas-garagen, og i dem ligger forklaringen på, at han vekslede en startposition som otter til en 15. plads - inklusiv fem sekunders straf.

Pirelli havde medbragt de nye sarte lyserøde hypersoft-dæk for første gang siden Canada. De er fantastiske på en enkelt omgang, men noget mere tricky, når top ti skal have de brugte til at holde i løbet.

- Det var frustrerende for alle, som kvalificerede sig mellem syv og ti. Hypersoft-dækket er så ringe til selve løbet. Jeg kørte ti omgange, og så var de helt væk, mens man på ultrasoft kunne køre 40 eller noget i den dur. Så det var næsten bedre ikke at kvalificere sig i top ti. Det er ikke helt fair, sagde Romain Grosjean efter løbet.

Fernando Alonso, Carlos Sainz og Charles Leclerc startede 11-13 med frit dækvalg, og alle avancerede fire placeringer. Kun Renaults Nico Hülkenberg var i stand til lige at holde fast i den tiendeplads, han startede på - men tabte stadig til sin teamkammerat.

Romain Grosjean var blandt en række af kørere, som fik straf undervejs. Fem sekunder og to strafpoint på licensen, så han nu har en total på ni.Man kan argumentere for, at reglerne burde være lidt anderledes i den situation. Franskmanden fik den for at ignorere blå flag, da Lewis Hamilton skulle tage ham med en omgang.

På det tidspunkt foregik en underholdende kamp med en lidt stædig Sergej Sirotkin (Williams) forrest efterfulgt af begge Haas og Toro Rosso. Hver gang man lukker en hurtigere bil forbi, koster det dyrt i tid, og det vil kun være godt for løbet, hvis de førende rent faktisk skulle overhale reelt …

- Jeg er ked af, hvis jeg blokerede nogen. Det var ikke min hensigt. Jeg kæmpede mod Sergej, som legede lidt gokart. Pierre (Gasly) var i min gearkasse og Sergej på min frontvinge, så der var ikke det store at gøre. Så snart jeg overhalede, lukkede jeg Lewis forbi, siger Grosjean.

Teamchef Günther Steiner hastede ud af paddocken for at nå et fly til hjem til USA. Han gav ogs Pirelli skylden for den skuffende søndag.

- Når du starter på de her dæk, og de andre er så overlegne, har du så stor en fordel ved at kvalificere dig uden for top ti, at det ikke kan hentes i løbet.

- Bagefter sad vi fast bag en Williams. Vi gjorde vores bedste og er ikke så ringe, som vi så ud, mener Haas-bossen.

Se også: Midt i Haas-nedtur: Kevin skrev F1-historie

Se også: Haas søger forklaring efter mystisk kval