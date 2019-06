Grosjean mukker: Fucking smertefuldt

MONTREAL (Ekstra Bladet): Tingene går heller ikke Romain Grosjeans vej i denne sæson. Franskmanden nåede ikke at få sat en tid i Q2, før der kom rødt flag, og kvalificerede sig som 15’er.

Hvilket bliver til en startplads som 14’er, fordi hans danske teamkammerat rykkes tilbage.

- Jeg tror, jeg fører det olympiske mesterskab i uheld. I racing altså. Alt er godt med mine børn og min kone, og det er det vigtigste, sagde han efter en ny skuffelse i kvalifikationen.

- Men det er fucking smertefuldt. Hjulet i fandens Australien. Lance Stroll crashede ind i mig i Bahrain. Bremseskive-fejl i Baku. Kvalifikationen i Monaco (blev blokeret af Gasly) og nu igen …

To point er Grosjean foreløbigt noteret for i år, men han synes ikke, man kan sammenligne denne sæson med den forrige.

- Sidste år lavede jeg halvdelen af arbejdet selv og uheldet den anden halvdel. Jeg har gjort det okay i år. Det er bare lidt skuffende, siger han.

Det positive for Grosjean er, at han selv kan vælge, hvilken slags gummi han starter på.

- Jeg er glad for, at jeg ikke skal starte på brugte soft. Lad os sige det på den måde. Jeg ved ikke, om vi rører dem søndag. De er okay til kvalifikation, men lige så snart du skal køre tre omgange i træk, bliver det kompliceret.

Kevin Magnussen var skyld i, at han ikke fik sat en tid til sidst. Franskmanden kan dog takke sig selv for, at det ikke lykkes ham at sætte en i første forsøg i Q2. Her låste han hjulene og ødelagde det sæt.

Da det røde flag kom frem, var han imidlertid langsommere end sin teamkammerat og havde næppe nået ind i top ti.

- Kevin var indtil uheldet ret sikker i Q3. Alt afhængigt af Verstappen ville Romain efter vores beregninger have sluttet 11’er eller 12’er, siger teamchef Günther Steiner.

- Hvilket ville have været godt, for så havde vi haft en bil på hver dæktype. Men det hele gik i koks i sidste sving ...

Canadas Grand Prix begynder klokken 20.10 dansk tid.

