Grosjean tæt på karantæne: Får straf i Mexico

AUSTIN (Ekstra Bladet): Som om diskvalifikationen af Kevin Magnussen for benzinforbrug ikke var nok, blev teamkollegaen Romain Grosjean også straffet for sin rolle i USA’s Grand Prix.

Franskmanden kolliderede på første omgang med Charles Leclerc, hvilket kostede begge køreres løb.

Hændeligt uheld, mente Haas-lejren.

Dommerne var ikke enige …

Romain Grosjean fik skylden for kollisionen og blev straffet med tre startplaceringer til næste weekends løb i Mexico.

- Jeg ville ikke tage for meget risiko, men endte i beskidt luft og kunne ikke stoppe bilen. Jeg prøvede at undgå kontakten, så meget som jeg kunne, men Charles forsøgte at få en god udgang på svinget, og jeg ramte ham, forklarede Romain Grosjean efterfølgende.

- Jeg har ondt af Charles og er frustreret på teamet vegne.

Selv om hans hjul låste, og han gled ind i Leclec, viste telemetrien, at Haas-køreren havde bremset tidligere end normalt. Derfor slap han med et strafpoint på licensen.

Men det skærper risikoen for en løbskarantæne.

Haas-køreren flyver til Mexico med ti point på licensen, hvor 12 i løbet af 12 måneder udløser karantæne.

- Det er ret tæt. Vi jokede om det. Måske jeg bliver nødt til at kigge efter en vikar, siger Günther Steiner.

Efter grandprixet i Mexico bortfalder et af franskmandens strafpoint, men hele næste weekend er han i farezonen.

To hak i kortet vil udløse en karantæne.

- Forhåbentlig sker det ikke. Hvis det gør, så handler jeg derefter. Alt andet ville være at forbinde dit hoved, før du har slået det, siger Steiner.

Han kigger ikke efter reserver, før det bliver aktuelt.

