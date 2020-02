Grosjean tager æren: - Havde jeg ikke sagt noget...

Romain Grosjean er overbevist om, at holdet var fortsat i den forkerte retning, hvis han ikke havde sagt noget

Nedtællingen til 2020-sæsonen er i gang, men først skal Haas lige have lagt rædselsåret 2019 i graven. Og dækket kisten til.

Holdet havde sin mest magre pointhøst nogensinde og tog et dystert dyk fra tinderne i 2018-sæsonen, som omvendt havde været teamets klart bedste.

Forklaringerne har været mange denne sæson, men de fleste har kredset om dækkene, men det var bare ikke dér, det største problem lå. Det vurderer Romain Grosjean, der gerne vil tage en del af æren for, at holdets fokus blev skiftet væk fra de meget omtalte dæk.

- I Barcelona, da vi havde udviklet bilen, sagde jeg med det samme, at der var et problem. Det fungerede ikke, siger Kevin Magnussens holdkammerat til Autosport.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

- På Paul Ricard-banen (I Frankrig, red.) sagde jeg efter kvalifikationen, at de måtte stoppe med at koncentrere sig om hjulene. Der var et andet vigtigt problem med bilen.

- Så blev undersøgelserne mere grundige, og det gik op for os, at vi havde et reelt problem. Der var ikke overensstemmelse mellem vindtunnellen og banen.

- Det er helt sikkert, at havde jeg ikke sagt noget efter opgraderingen i Barcelona, så havde de fortsat i samme retning, og dette år var ikke gået godt. Det var helt klart postivt.

Hans egne input var - efter franskmandens overbevisning - essentielle for, at Haas-teamet ikke kom ud til 2020-sæsonen i en helt forkert udgave. Han vil dog gerne se nogle beviser, når holdene skal teste i Barcelona fra 19. februar.

