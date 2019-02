Grosjean tredjehurtigst på første dag

MONTMELO (Ekstra Bladet): En problemfyldt start på vintertesten for Haas-teamet og Romain Grosjean sluttede med en noget mere produktiv eftermiddag.

Franskmanden kørte på et sæt softdæk tredjehurtigste tid kun overgået af Ferraris Sebastian Vettel ligeledes på soft, mens McLarens Carlos Sainz satte andenhurtigste tid på en blødere dæktype.

Om formiddagen gik Grosjean i stå ude på Circuit de Barcelona-Catalunya på grund af et problem med trykket i brændstofstilførsel. Overarbejdet i garagen betød, at han kun nåede 18 omgange før frokost og blev holdende der alt for længe over middag.

Det blev dog til i alt 65 omgange på første testdag.

Netop driftsikkerhed og mange kilometer er det vigtigste på dette tidlige tidspunkt.

Tiderne skal man ikke lægge for meget i. For at bruge Red Bulls teamchef Christian Horners ord:

- Bilen kører pålideligt. Køreren arbejder med sine ingeniører. Omgangstider? I kan lige så godt slukke for skærmene med tider de første par dage. Hvis jeg var jer, ville jeg holde igen med de store overskrifter de kommende dage. Vi fokuserer på vores testprogram, og her klokken 16.30 på første testdag, er vi tilfredse med, hvad vi har set, sagde Horner, hvis team kører med Honda-motor for første gang.

Ferrari var hurtigst på første testdag. Foto: Jan Sommer

Deres første møde med den var noget bedre, end hvad McLaren har været igennem tidligere …

Racing Point fik heller ikke kørt så mange omgange - kun 30 til Sergio Perez - mens det ser helt skidt ud hos Williams.

Sidste års bundprop har ikke deres 2019-model klar til test og kommer tidligt på banen onsdag.

F1-vintertest - dag et Sebastian Vettel (Ferrari) 1.18,161 minutter - 169 omgange Carlos Sainz (McLaren) 1.18,558 minutter - 119 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.19,159 minutter - 65 omgange Max Verstappen (Red Bull) 1.19,426 minutter - 128 omgange Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.19,462 minutter - 114 omgange Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.19,464 minutter - 77 omgange Sergio Perez (Racing Point) 19.944 minutter - 30 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,127 minutter - 69 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.20,135 minutter - 81 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.20,980 minutter - 65 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.20,983 minutter - 44 omgange

