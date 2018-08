Grosjean trods dårlig sæson: - Vil være verdensmester

Kevin Magnussens holdkammerat skiftede ikke til Haas-teamet for at komme til Ferrari i fremtiden.

Formel-1-reglerne tillader, at man må bruge motor og forskellige dele fra andre fabrikanter med hold i motorsportens Superliga. Det nyder Haas eksempelvis godt af ved at bruge flere dele fra Ferrari.

Netop derfor giver rygterne om, at Romain Grosjean i 2016 skiftede til det amerikanske Hass-team for at sætte sig selv i pole position til at overtage sædet, når Kimi Raikkonen stopper som andenviolin for Sebastian Vettel, ganske god mening.

Vil være verdensmester

Men det var ikke med den dagsorden i tankerne, at Grosjean skiftede Lotus-teamet ud med Haas. Det slår han fast i et interview med Motorsport.

For selvom franskmanden gerne vil køre for Ferrari, hvor han kan kæmpe med om verdensmesterskabet, så ligger fremtiden umiddelbart hos Haas, bedyrer han.

- Jeg vil være verdensmester, og jeg vil aldrig skjule det faktum, at jeg vil elske at køre for Ferrari. Men det var ikke, fordi 'at jeg tager til Haas for at komme til Ferrari'. Hvem ved, hvad fremtiden bringer. Lige nu er jeg glad for at være her, fordi jeg synes, at der er meget mere, som vi kan udrette.

Grosjean har haft en svær tredje sæson i Haas-sædet, hvor danske Kevin Magnussen har scoret mere end dobbelt så mange point som holdkammeraten. Men trods en skidt sæson er Formel 1-stjernen stadig begejstret for Haas-projektet.

- Jeg er meget glad her. Haas er det bedste hold i midterfeltet nu, og det er derfor, at alle har lyst til at køre her. Vi gør det fabelagtigt, og jeg kom aldrig for at tage videre til Ferrari, slår han fast.

Artiklen fortsætter under billedet..

Charles Leclerc er ny favorit til at overtage sædet hos Ferrari, når finske Kimi Rakkonen trækker sig tilbage fra Formel 1. Foto: All Over Press

I denne sæson har en 20-årig monagasker været på alles læber. Det nye stjerneskud Charles Leclerc har leveret fremragende resultater for Sauber-teamet.

Faktisk har resultaterne for Alfa Romoes relanceret Sauber-hold været så gode, at mange Formel 1-eksperter spår debutanten til at overtage pladsen efter Raikkonen for Ferrari.

Dermed er Grosjean ikke længere favorit til det eftertragtede sæde, og han har da også kun roser til overs for stortalentet Leclerc.

- Jeg kendte ham ikke før han kørte i F2, hvor han åbenlyst har været meget stærk, og så har han været fantastisk i denne sæson, siger Haas-køreren og kommer samtidigt med en advarsel til den unge komet.

- For mig er den anden sæson altid hårdere end den første. Der er ikke nogen forventninger i den første, men i anden sæson er der meget større forventninger - især hvis han ender hos Ferrari. Men det vil være interessant at se. Som jeg siger, så har han gjort det rigtig, rigtig godt, og Sauber er generelt blevet markant bedre, slutter Grosjean.

Næste gang Leclerc og Grosjean skal i aktion, bliver i slutningen af august, hvor Formel 1-feltet slippes løs ved Belgiens Grand Prix.

