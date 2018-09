Grosjean under ekstra pres: - Han er på tynd is

Ni strafpoint i de foregående 12 måneder har Romain Grosjean samlet sammen, og den franske Haas-kører læner sig dermed op af en løbskarantæne.

- Han skal være meget påpasselig, og det ved han. Vi er på tynd is lige nu. Og det gælder nogle løb endnu, konstaterer teamchef Günther Steiner i Rusland.

Først i Mexico om tre løb falder det første point væk - to uger senere i Brasilien bortfalder endnu to.

Situationen omkring blå flag i Singapore, hvor Lewis Hamilton skulle forbi Romain Grosjean, som samtidigt kæmpede for at komme forbi den markant langsommere Sergej Sirotkin, udløste de seneste hak i licensen.

Men den får ikke Haas-køreren til at ændre sin tilgang.

- Jeg er her ikke for at lave vanvittige ting, udløse crashes eller den slags. Set fra den lyse side har jeg trods alt tre point igen, sagde Romain Grosjean i Rusland.

- Jeg ved, hvorfor jeg blev straffet i Barcelona, mens andre situationer var mere tvivlsomme. Det er, hvad det er. Jeg er klar over situationen, men jeg er her for at køre race, score solide resultater til teamet og hjælpe med at sikre fjerdepladsen i konstruktør-VM. Det er, hvad jeg fokuserer på.

I Singapore fik Grosjean hårde ord med på vejen for sin kørsel, og måden hvordan han ignorerede de blå flag. Franskmanden undskyldte sig med, at Sirotkins Williams var ekstremt langsom på en bane, som er svær at overhale på, ligesom han havde svært ved at se Hamilton komme. Selv til natløb kører F1-racere ikke med forlygter ...

Selve racet i Singapore var hverken godt for Romain Grosjean eller Kevin Magnussen. Foto: AP

Se også: Formel 1-stjernen: Derfor savner jeg Schumacher

Se også: Kevin pønser på Le Mans med far

Se også: Formel 1-boss raser og straffer kørere efter 'katastrofalt race'

- Det ændrede ikke noget ved løbet. Lewis vandt, og Max blev nummer to. Det er det væsentlige. Men det var ikke en ideel situation. De kæmpede mod hinanden, og det gjorde vi også. Angiveligt var det den mest interessante del af løbet, siger han.

Straffen har ført til en debat om blå flag, og om langsommere biler overhovedet skal give plads til de hurtigere, når de bliver taget med en omgang. Eller de hurtige ligesom i Indycar selv skal finde en vej forbi.

Sidste gang der blev uddelt en løbsstraf var i 2012 til netop Romain Grosjean for et startcrash på Spa. Franskmanden mener dog selv, at hans opførsel i Japan var langt værre, hvor kørslen gik ud over Mark Webber:

- Hvis han havde givet mig en på synet lige der, havde jeg ikke sagt noget. Det havde han ret til at gøre, forklarede han tidligere på året til Ekstra Bladet.

Grosjeans strafpoint Mexico 2017: Overhalede Fernando Alonso uden for banen (1) Brasilien 2017: Forårsagede en kollision i starten med Esteban Ocon (2) Spanien 2018: Crashede med både Hülkenberg og Gasly, fordi franskmanden kørte på tværs af banen efter at mistet kontrollen under start (2) Frankrig 2018: Kollision med Esteban Ocon lige efter starten (2) Singapore 2018: Ignorerede blå flag (2) Total: 9 strafpoint, hvor 12 i løbet af en 12 måneders periode udløser et løbs karantæne

Debriefing fra Singapore: Magtbalance tipper for Magnussen

Ferraris nye stjerne: Vettels værste mareridt

Romains største krise: Jeg fortjente en på synet