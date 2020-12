Grosjean under kniven: - Ny mand i morgen

Tomlen var for en gangs skyld ikke i vejret hos Romain Grosjean, da han tirsdag eftermiddag lagde et billede op på sin Instagram-profil.

Siddende i en sofa kun iført en operations-skjorte ventede han nemlig på at få tommelfingeren skåret op. Der var nemlig efterveer fra den voldsdomme ulykke, han var ude for i Bahrain for godt to uger siden.

'To timer før operation. På min venstre hånd er ledbåndet i tommelfingeren blevet beskadiget i crashet, og vi skal rense såret fra forbrændingen.'

'Højre hånd får også lidt behandling efter en tidlig skade i 2020.'

'Jeg burde være en ny mand i morgen,' skriver den 34-årige franskmand.

Grosjeans racer blev smadret i to dele og brød voldsomt i brand. Foto: Bryan Lennon/Ritzau Scanpix

Grosjean gik glip af sæsonens to sidste Formel 1-løb på grund af ulykken, der delte Haas-raceren i to og startede en voldsom brand.

Det resulterede i flere brandsår til Romain Grosjean, der fik reddet livet af sin halo og mirakuløst slap med overfladiske kvæstelser. Værst gik det ud over hænderne, der derfor siden har været i forbindinger - den højre blev dog fjernet i torsdags.

Men der var altså også indre skader i hænderne, og dem skal han så have udbedret nu.

Romain Grosjean fik nøjagtig som Kevin Magnussen ikke forlænget sin aftale med Haas. Men i modsætning til danskeren, så har Grosjean ikke meldt noget ud om sin fremtid.

