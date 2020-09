Grosjean viger for Ferrari-talent

Er det et glimt af fremtiden, når Callum Ilott fredag 2. oktober sætter sig bag rattet i Romain Grosjeans Haas til første træning før Eifels Grand Prix på Nürburgring?

Det kan man ikke fortænke nogen i at tro.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det i hvert fald under overvejelse hos Haas-ledelsen at parre en Ferrari-junior fra F2 med en mere erfaren kører og give begge toårige kontrakter, hvis der kan forhandles en rabat med fra Ferrari.

Tirsdag eftermiddag meddelte Ferrari, at man er blevet enige med sine kundeteams om at give træninger til Mick Schumacher og Robert Shwartzman hos Alfa Romeo samt Callum Ilott hos Haas.

- Callum Ilott har tydeligt demonstreret denne sæson, hvorfor Ferrari vurderer ham så højt. Han har vist sin hurtighed og sit håndværk gennem 2020 med fire pole-positioner og tre sejre i, hvad der utvivlsomt har været endnu en yderst konkurrencedygtig F2-sæson, siger teamchef Günther Steiner.

Callum Ilott kører første træning for Haas på Nürburgring først i oktober. Foto: Rudy Carezzevoli/Getty/FIA Content Pool

Callum Ilott i selskab med Christian Lundgaard på podiet på Silverstone. Foto: Dan Istitene/Getty/FIA Content Pool

- Vi er glade for at give ham muligheden for at køre en Formel 1-bil på Nürburgring.

Haas oplyser til Ekstra Bladet, at det bliver Romain Grosjean, som sidder en træning over.

Tilbage i 2016 fik Charles Leclerc chancen i Esteban Gutierrez' Haas, mens teamet lejede Kevin Magnussens bil ud til Antonio Giovinazzi i en række træninger i anden halvdel af 2017-sæsonen.

Både Mick Schumacher og Callum Ilott har tidligere testet F1 for Alfa Romeo, men aldrig i en grandprix-weekend. For russiske Robert Shwartzman bliver træningen for Alfa Romeo i Abu Dhabi hans F1-debut.

Mick Schumacher bejler kraftigt til et sæde hos enten Alfa Romeo eller Haas. Han vandt senest i Sochi. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Med to resterende afdelinger af F2 fører tyskeren mesterskabet skarpt forfulgt af britiske Ilott, mens Robert Shwartzman efter en stærk start er sakket lidt bagud.

21-årige Ilott har en tredjeplads i GP3 i 2018 som bedste resultat. Han har altid været kendt som hurtig, men uden den stabilitet som han til gengæld har vist i denne sæson.

