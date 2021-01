Grosjean viser sin forbrændte hånd

39 dage efter den voldsomme ulykke i Bahrains Grand Prix 29. november har den tidligere Haas-kører Romain Grosjean smidt bandagen om venstre hånd.

I første sving gik det helt galt for franskmanden, der i flere år har været fast makker med danske Kevin Magnussen hos Haas. Han ramte barrieren med 221 km/t., raceren knækkede i to, og Haas-køreren var omsvøbet af flammer i 28 sekunder, inden han blev befriet fra flammerne.

Haas-raceren knækkede og brød i brand, mens Romain Grosjean sad i den. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

- Først og fremmest føltes det nærmere som halvandet minut. Da bilen stoppede, åbnede jeg øjnene og tog straks sikkerhedsselerne af. Jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg gjorde med rattet, fortalte Romain Grosjean til Ekstra Bladet i ugen efter ulykken. Læs hele interviewet her.

Siden har Grosjean haft venstre hånd i bandager, men for nylig postede han et billede af ventstre hånd, der blev slemt forbrændt.

Han følger sine opslag med bemærkninger om, at det er godt at være uden forbindinger efter 39 dage - og at hånden får luft i fem timer.

'Det er en sejr', skriver han.

Løbet i Bahrain blev det sidste Formel 1-løb for franskmanden i denne omgang. Hverken han eller Kevin Magnussen fik kontrakt med Haas-teamet i 2021.

Ved Grand Prixet uden efter viste Romain Grosjean sin bandage frem. Foto: Andy Hone/LAT Images

