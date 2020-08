Grosjeans triste milepæl

Kevin Magnussens teamkammerat har ikke scoret point i over et år

Hvis man ikke fulgte med i Formel 1, før Kevin Magnussen fik debut, kan man have misset, hvor store resultater Haas-teamkammeraten Roman Grosjean har opnået.

Ti gange har franskmanden stået på podiet; to gange endda på næsthøjeste trin, og det er også lykkes i hybridæraen. Som Lotus-kører blev han treer i 2015 i Belgiens Grand Prix.

389 point i Formel 1 er 34-årige Grosjean noteret for, men ingen siden Tysklands Grand Prix sidste weekend i juli i fjor.

Trods en pauver 2014-sæson, hvor Lotus med sin Renault-motor havde det meget svært, har han aldrig gået et år uden point.

Med Haas-racerens øjeblikkelige form venter ingen nemme point hverken i denne weekend eller de kommende.

- I 2014 kom jeg ud af 2013, hvor jeg ofte var på podiet. I 2015 så vi lyset og forbedrede os (og Lotus fik Mercedes-motor, red.). Nu har det været to komplicerede sæsoner, og der skal selvfølgelig være forbedringer, for vi er ikke, hvor vi vil kæmpe, siger Romain Grosjean til Ekstra Bladet.

Over et år er gået, siden Romain Grosjean senest scorede point i Formel 1. I samme periode har hans danske teamkammerat sluttet i top ti i Rusland og Ungarn. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- I denne sæson bliver det en udfordring at få bilen til Q2. Men nogle gange vil der opstå muligheder som til løbet i Ungarn, konstaterer han.

Sidste søndag gamblede Haas med strategien, så franskmanden længe lå til point i Storbritanniens Grand, men blandt andet takket et alt for langt pitstop, endte han næstsidst.

Pitstop kostede point: - Et af mine bedste løb

- Farligt og uacceptabelt

Dæksammensætningen er lidt anderledes til det andet løb på Silverstone, men Haas vil stadig få svært ved at kvalificere sig meget højere end 15.-16. pladsen, og selv om bilen er god om søndagen, er det et svært udgangspunkt for point.

Opdateringer kommer der ingen af i år.

- Det er ikke, hvad jeg har været vant til i Formel 1, hvor der hele tiden kommer nye dele, og jeg nyder faktisk udfordringen i at vide, hvad der er de gode dele. Men jeg forstår beslutningen, og det er, hvor vi er. Vi kan tale om det i timevis, men resultatet vil blive det samme. Vi har den bil, vi har, og der kommer ingen opgraderinger. Nøglen er at optimere, hvad vi kan, omkring denne bil, siger Grosjean.

Den svagere Ferrari-motor spiller en stor rolle. Sidste år dominerede Sebastian Vettel og Charles Leclerc under kvalifikation. Ind til videre i denne sæson har Mercedes efter besøg på tre forskellige baner haft et forspring på omkring et sekund til både Red Bull, Racing Point, Ferrari og McLaren.

- Ja, det lader ikke til, at den er så stærk som sidste år, men vi har Ferraris motor, deres hjulophæng og gearkasse. Uden dem ville vi ikke køre racerløb. Vi kan ikke gøre noget ved det nu og fokuserer på, hvad kan ændre, siger han.

