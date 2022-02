Grotesk hyldest: 'Putin er hæderlig'

Der var ingen slinger i valsen, da Formel 1-toppen tog konsekvensen af Ruslands invasion i Ukraine og aflyste årets russiske grandprix i Sotji.

Men det havde måske ikke været tilfældet, hvis Bernie Ecclestone stadig havde tronet på toppen af F1-systemet.

Den nu 91-årige brite, der var præsident og administrerende direktør for verdens fornemmeste motorserie frem til 2017, har nemlig alle dage været begejstret for Vladimir Putin.

Det var nemlig Putin, der lukkede døren op for Ecclestone og F1-karavanen, der siden 2014 har kørt ræs i Sotji. Og selv nu, hvor Rusland har indledt en ulovlig angrebskrig mod naboen Ukraine, er rigmanden fan af den russiske præsident. Det afslører han i et opsigtsvækkende interview med Times Radio.

Her understreger Bernie Ecclestone, at den russiske præsident i hans øjne er en hædersmand.

Et indtryk, der blev skabt under F1-forhandlingerne.

- Som person fandt jeg ham ligefrem og hæderlig. Han gjorde præcis, hvad han sagde, han ville uden at argumentere, siger Ecclestone, der ikke har ændret holdning på grund af den igangværende krig.

- Omstændighederne ændrer sig, lyder det kynisk fra den 91-årige, der ikke er udelt enig i vurderingen af, at Rusland er lukket land for Formel 1.

- Jeg synes, det afhænger af, hvordan forholdet er mellem Ukraine og Rusland. Det kommer ikke til at gøre en forskel, at der køres et løb i Rusland i forhold til det, der sker i verden.

- Jeg mener, at det er de mennesker, der er involverede i begivenheden, der skal beslutte det, fordi der måske er andre, der synes, at det var det rigtige at gøre for Rusland. Så hvordan kan andre vurdere, hvad der sker, spørger Bernie Ecclestone, der er fuldstændig iskold i forhold til trusler fra eksempelvis Max Verstappen, der har meddelt, at han vil boykotte løb i Rusland.

- Han er kun en person, lyder det om verdensmesteren.

