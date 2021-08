Grov anklage mod Schumacher-klanen

Der var engang, hvor Willi Weber og familien Schumacher var mere end på julekort med hinanden.

Det er de ikke mere.

Michael Schumachers forfærdelige skiulykke kort før nytår i 2013 har gennem årene skabt en afstand til den forhenværende manager for Formel 1-legenden, og det skyldes primært Michaels hustru, Corinna.

Det skriver Willi Weber i ’Benzin im Blut’ – benzin i blodet – selvbiografien, som Weber har skrevet og fået publiceret.

79-årige Weber, der tidligere har været i medierne, fordi han ikke har måttet besøge sin gamle ven, føler sig i den grad forbigået af Corinna Schumacher.

- Jeg har ikke hørt et eneste ord. Vi har ikke talt sammen, og jeg har ikke fået noget brev eller noget andet. Efter alle disse år er jeg bare som et slidt dæk, der ikke kan bruges til noget som helst. Hvorfor må jeg ikke møde Michael? Hvorfor bliver jeg straffet?, skriver han.

Willi Weber og Michael Schumacher sammen i 2009. Foto: Roberto Pfeil/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg ved nu, at hun har slettet mig fra sit liv, skriver Weber.

Han har ikke set Schumacher siden før ulykken.

Efterfølgende har tv-stationen RTL spurgt ham, om han har et bud på, hvorfor det er gået, som det er. Det har Weber.

- Jeg begik en fejl. Dengang satte jeg mig ikke op i et fly med det samme for at besøge ham på hospitalet. Jeg så menneskemængden og tænkte, at jeg ikke skulle stille mig i køen på det tidspunkt.

- Det var forkert. Jeg skulle være kommet med det samme, siger han.

Corinna og Michael i 2006. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Han har tidligere fortalt, at Michael Schumacher har været ’den søn, jeg aldrig selv fik’ – og at det har været en stor smerte for ham aldrig at have fået mulighed for at besøge ham.

- Jeg har fortrudt det tusind gange. Jeg har haft det forfærdeligt og har lidt som en hund, har han sagt.

Tidligere har Corinna forsvaret sig og familien overfor Willi Weber.

- I må forstå, at vi bare følger Michaels ønsker om at holde noget så følsomt som hans sundhedstilstand hemmelig – som vi altid har gjort.

I de fleste år siden ulykken har Michael Schumacher opholdt sig i hjemmet ved Genève-søen i Schweiz, men sidste år flyttede familien til Mallorca.

Willi Weber har været manager for Michael Schumacher gennem hele tyskerens karriere, hvor han vandt syv Formel 1-verdensmesterdskaber.