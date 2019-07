'Grufuld' Haas-fart får konsekvens: Drastisk ændring

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Haas-teamet tager denne weekend usædvanlige og drastiske virkemidler i brug i jagten på at forstå, hvorfor deres VF19 kan være lynende hurtig under lørdagens tidtagning og 24 timer ubrugelig langsom under løb.

Lageret på teamets Banbury-base er endevendt, så Romain Grosjean bliver udstyret med første generation af VF19’eren, som blev benyttet til vintertest og i sæsonens fire første løb.

Kevin Magnussen kører derimod med anden generation, som var god nok til dobbeltpoint i Barcelona og særdeles konkurrencedygtig i Monaco, men hvis fart i løbstrim har været grufuld på det seneste.

For at bruge franskmandens egne ord.

- Günther talte efter løbet i Østrig og sagde, at vi er nødt til at prøve noget, fortæller Kevin Magnussens teamkammerat på Silverstone.

- Det er en hård beslutning, og det bliver svært for alle de involverede ingeniører at gå tilbage. På den anden side måske er der ting, som sensorerne ikke kan måle, men min bagdel kan føle. Vi prøver at se, om vi med den pakke har flere muligheder for at køre hurtigt i selve løbet, siger han.

Fordi alt på bilen skiftes, forsætter Haas med de to forskellige racere hele weekenden igennem - uagtet erfaringerne under fredagens træninger.

To vidt forskellige biler til Haas-kørerne denne weekend - derefter sammenlignes data. Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

- Da vi introducerede opdateringen i Barcelona, var jeg ikke helt overbevist, men data antydede, at den var god. Vi fortsatte med den, men jeg følte med bedre tilpas med den gamle. De sidste to løb har understreget, at vi bør finde ud af, hvad der sker, forklarer Grosjean.

- Først på året var kvalifikationen god, farten i løbet mindre god, men i Kina og Bahrain forstod vi, hvad der skete. Jeg tror, vores ‘racepace’ havde mere potentiale der end for på det seneste.

Østrigs Grand Prix var et lavpunkt især med tanke for, at Kevin Magnussen præsterede at kvalificere sig som femmer.

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

Danskeren skulle en ekstra tur gennem pitten efter en fejl under starten, men sluttede næstsidst to omgange efter vinderen Max Verstappen.

Romain Grosjean klarede sig bedre, men endte kun som 16’er. Han forklarer følelsen af teamets dækproblem således:

- Det er lige som at køre i regnvejr - især i starten. Vores fart er forfærdelig på de første ti omgange og så stabiliserer det lidt i den nedre del af midterfeltet. Men til at begynde med; grufuld!

