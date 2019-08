Günther åbner for posen: Silly season hos Haas

Haas nægter at tale om kørere til 2020-sæsonen før efter sommerpausen, men teamchefen holdt nu ikke helt mund under grandprixet i Ungarn

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Hovedparten af Günther Steiners sommerferie tilbringes hjemme i North Carolina med primært et punkt på dagsordenen under den tvungne pause.

Haas-teamchefen sætter sig sammen med teamejer Gene Haas for at debattere kører-sammensætningen til 2020.

Den ellers snaksomme Steiner har som i fjor pure afvist at ville tale kørere før sommerpausen.

På den sidste pressedag inden sommerpausen lukkede han dog lidt op for posen, da Ekstra Bladet og en række andre medier skød fra alle sider.

Ved man, hvad der skal lyttes efter, blev der også fortalt en historie mellem linjerne.

Hvis Haas skifter en kører, bliver det på en toårig kontrakt. Så en type som Esteban Ocon vil kunne være interessant, hvis Mercedes er villig til at slippe ham mindst to år.

For 12 måneder siden stod bejlerne i kø foran Günther Steiners kontor. Denne sommer har mere handlet om dæk- og sponsorkvaler, hvilket ifølge teamchefen ikke har påvirket interessen fra andre kørere og deres agenter.

- Man møder altid modgang i racing, men jeg tror, at folk ser det hårde arbejde, vi lægger i at finde løsninger. Så folk er stadig interesserede i at køre for os, for som team er vi ikke svage, siger han.

Haas-ledelsen overvejer, om de skal skifte en kører til næste sæson. Foto: Haas F1 Team

- Vi har nogle udfordringer, som vi arbejder med, men vi er gennemsigtige med dem og finder ikke på undskyldninger. En bil som denne, hvor du kan kvalificere sekser uden at kunne køre race med den, er meget usædvanligt. Jeg håber, vi finder en løsning hellere før end siden og i hvert fald til næste år.

- De kommer stadig og taler med os. Vi er ikke døde. Vi har haft en række dårlige resultater, men vi er stadig et team, der kan vokse, selv om vi går gennem en svær periode. Lige nu er det kun snak, så vi må vente lidt endnu.

- Er Gene og dig i en position, når I sætter jer ned i sommerpausen, at I kan sige, vi vil have ham og ham? Og så få dem. Eller skal I afvente andre teams?

- Som alle andre år er der en domino, der skal falde, før det hele falder på plads. Lige nu er der meget stilstand. Måske rykker ingen sig. Men lige nu har ingen flyttet sig, og indtil det sker, foregår der meget, fordi mange kørere har kontraktudløb. Bliver de alle bekræftet, er det mindre sandsynligt med større rokader.

- Jeg og Mr. Haas, som også har en stor indflydelse på kørerbeslutningen, prøver at finde ud af, hvad markedet gør, og så træffer man sin bedste beslutning på den baggrund. Med markedet mener jeg, hvem der er til rådighed, og hvem vi har råd til. For vi har alligevel ikke råd til alle kørere, som er til rådighed, siger Steiner.

Kørerkemi bliver en faktor

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Officielt har Günther Steiner aldrig bekræftet, at sidste sæson endte med en toårig aftale til Kevin Magnussen og en etårig til Romain Grosjean.

Men det er et faktum.

Til gengæld lægger han ikke skjul på, at deres hyppige sammenstød på banen om søndagen er gået for vidt. Uagtet hvordan de konstant understreger, at forholdet er åh så kollegialt ugens øvrige seks dage.

- Jeg tror altid, at kemi mellem kørerne har en betydning. Hvem kan presse hvem og så videre, så det er ikke noget nyt, når vi tager vores valg til fremtiden.

- Jeg overlader det personlige til dem, så længe de gør det rigtige for teamet. Hvis de ikke kan med hinanden personligt, kan jeg ikke fikse det. I ved alle, hvordan man reparerer et forhold, og jeg er næppe den rigtige mand til det job.

- Så længe de respekterer teamet og gør, hvad teamet ønsker, er det fint med mig. Jeg kan sagtens leve med det. Man jeg kan ikke tvinge et godt forhold igennem.

- Når du tænker over kørersammensætning, betyder det så noget, hvis de ikke kan sammen på banen?

Ja, absolut, siger Steiner.

Den eftertragtede

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Mange teams har et godt øje til Esteban Ocon, som også har gode chancer for at overtage Valtteri Bottas’ plads hos Mercedes.

Et år uden for Formel 1 er aldrig positivt for en kører. Franskmandens kvaliteter overskygger dog den bekymring, og han var på tale hos Haas allerede til i år.

- Ude af øje ude af sind, men han var meget god i sine sidste sæsoner. Jeg ved ikke præcist, hvad han laver hos Mercedes nu. Jeg mener, han kører simulator. Et år kommer du over. To år og det bliver svært at få en chance mere. Se Kvyat, han var ude et år og kom stærkt tilbage, siger Steiner.

- Vil Ocons historik med at køre sammen med sin teamkammerat (forholdet til Sergio Perez hos Force India endte skidt, red.) være en faktor?

- Det er han også ret god til, griner Haas-bossen.

- Sikke et spørgsmål. Men ja, jeg ville nok tale med ham om det.

Mercedes' tredjekører Esteban Ocon er på ønskelisten hos en række teams. Foto: Jan Sommer

- Når I tager en kører, skal han være 100 procent jeres? Eller ville I overveje en Mercedes- eller Ferrari-protegé?

- At have en kører kun i en enkelt sæson er normalt ikke særligt produktivt. Det kræver lidt tilvænning, så det skal være mere end et enkelt år. Vi ønsker ikke at være en træningslejr.

- Hvad Nico Hülkenberg. Han har også haft sine kampe med Magnussen?

- Hülkenberg? Her? Jeg kender ikke situationen hos de andre teams, og jeg tror, han har en kontrakt med Renault, men det ville da være ret eksplosivt, siger Steiner.

Og fortæller dermed mellem linjerne, hvem der allerede har sit navn på holdkortet til 2020.

De andre muligheder Valtteri Bottas: Hvis den snart 30-årige finne bliver droppet af Mercedes og ønsker at fortsætte i Formel 1. I så fald skal han acceptere en lønnedgang. Sergio Perez: Hvis mexicanerens nuværende forhandlinger med Racing Point falder til jorden. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger medbringer han ikke en lige så attraktiv sponsorpakke som tidligere. Pietro Fittipaldi: Hvis Haas-ledelsen vil prøve noget helt nyt. Formentlig er barnebarnet til den dobbelte verdensmester Emerson Fittipaldi for uprøvet. Robert Kubica: Hvis han medbringer en masse penge, og Haas-ledelsen ser noget, andre ikke gør. For polakken har svært ved at matche sin rookie-kollega George Russell.

