Gylden chance til dansk F1-håb

66. udgave af Macaos traditionsrige Formel 3-løb får to danskere deltagere. Det dominerende Prema-team meddelte fredag, at de udskifter knæskadede Johan Daruvala med 17-årige Frederik Vesti.

I forvejen er Renaults danske akademikører Christian Lundgaard bekræftet som deltager for ART Grand Prix.

Løbet er en gylden chance for Frederik Vesti til at prøve sig af mod den absolutte elite af lidt ældre kørere.

Jyden dominerede det regionale Formel 3-mesterskab fra start til slut, men kommer i den kinesiske kasinoby op mod de allerbedste i klassen.

Som teamkammerater får han nummer et og to i F3-mesterskabet, Robert Shwartzman og Marcus Armstrong.

- Vi er begejstrede for at byde Frederik velkommen til teamet. Han har haft et fantastisk år med mange sejre og blev den første regionale europæiske mester. Vi tror, han kan blive en outsider til Macaos Grand Prix og ser frem til at se ham race i Macaos gader for anden gang, siger Teddy Yip Jr. fra SJM Prema Theodore Racing.

Det danske F1-håb debuterede allerede sidste år i løbet. Planen var oprindeligt at holde sig fra løbet, da han i modsætning til mange af rivalerne ikke har kørt i den nye F3-racer denne sæson, som også benyttes i Macao.

Vesti nåede dog at få to dage bag rattet af en Prema-racer til den sæsonafsluttende officielle F3-test i Valencia. Under våde og svære forhold gjorde han sig bemærket med næsthurtigste tid i den allersidste eftermiddagssession.

