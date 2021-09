Gylden F1-chance til danske håb

En regelændring betyder, at Formel 1-teams skal benytte uerfarne kørere to gange i løbet af næste sæson

En dansk arvtager til Kevin Magnussen i Formel 1 inden for de næste år ligger ikke kortene, men en regelændring til den kommende sæson kan give en uventet chance til Christian Lundgaard eller Frederik Vesti på den store scene.

Fra 2022-sæsonen skal hvert team to gange i løbet af sæsonen give en fredagstræning til en uerfaren kører.

Reglerne ligger endnu ikke 100 procent fast, men i Rusland kom der lidt flere detaljer frem.

- Køreren må ikke have grandprix-erfaring, fortæller Mercedes-teamchef Toto Wolff.

- Vi skal give unge kørere en mulighed for at opleve lidt mere stress under en raceweekend, blive sammenlignet med den anden kører i garagen og arbejde med teamet. Jeg ser frem til næste års regelændring, siger han.

Det giver en gylden mulighed for Frederik Vesti forudsat, at han som ventet fortsætter på Mercedes’ Junior Team og rykker op i Formel 2.

19-årige Vesti er den mest erfarne kører i tyskernes talentprogram.

Regelændringen kan give en uventet chance for en Formel 1-træning for Frederik Vesti hos Mercedes eller et af tyskernes kundeteams. Foto: Sebastiaan Rozendaal/Dutch Photo Agency​

Mercedes’ anden oplagte mulighed er 26-årige Nyck de Vries. Den hollandske tidligere Formel 2- og Formel E-mester er også i stald hos Mercedes og har tidligere kørt en Young Driver Test.

Hos Alpines akademi, hvor Christian Lundgaard er på kontrakt, skal man også aktivere en eller flere af sine mange talenter.

- For os ændrer det ikke det store. Vi har allerede benyttet Guanyu Zhou, en af vores akademikørere fra F2, i år i Østrig. Og vi ser på at bruge ham igen senere på sæsonen, siger Alpine-chefen Marcin Budkowski.

- Vi er tilhængere af denne regel, fordi vi mener, at det er det rigtige at gøre for at udvikle yngre kørere.

Christian Lundgaard har haft en forfærdelig sæson i Formel 2, men Alpine ønsker stadig at beholde danskeren i sit akademi. Foto: Getty Images/Lundgaard Racing

Lundgaard står dog ikke forrest i køen. Australieren Oscar Piastri har kurs mod F2-titlen og ender formentlig som reserve for Alpine.

- Sandsynligvis vil man give begge sessioner til den samme kører, men det behøver ikke være sådan, siger Budkowski.

McLaren, Aston Martin, Willilams og Haas har ikke deciderede talentprogrammer og vil derfor skulle finde andre løsninger.

Haas giver formentlig pladsen til en af Ferraris mange juniorkørere, mens de tre andre alle kører med Mercedes-motor, hvilket også kan være en mulighed for en Vesti eller de Vries.

Under weekendens grandprix i Rusland afsluttede Formel 3 sin sæson. Red Bulls Dennis Hauger vandt titlen for Prema, mens Frederik Vesti sluttede fornemt af med en andenplads i hovedløbet.

Jydens nærmeste konkurrenter scorede dog også mange point i Sochi, så han bliver ligesom sidste år firer i mesterskabet, men bedst af de tre kørere på ART-teamet.

F3-mesterskabet 2021 1. Dennis Hauger (Prema) 205 point 2. Jack Doohan (Trident) 179 point 3. Clément Novalak (Trident) 147 point 4. Frederik Vesti (ART) 138 point 5. Victor Martins (MP) 131 point 6. Aleksandr Smolyar (ART) 107 point 7. Logan Sargeant (Charouz) 102 point 8. Olli Caldwell (Prema) 93 point 9. Caio Collet (MP) 93 point 10. Arthur Leclerc (Prema) 77 point