Gylden Haas-mulighed: Kevins store chance

Ovenpå en skrækkelig kvalifikation for Renault står Haas med gode chancer for at indhente franskmændene i konstruktør-VM, men det kræver, at strategien sidder i skabet for Kevin Magnussen

SUZUKA (Ekstra Bladet): Günther Steiner for op, da kendelsen efter Esteban Ocons brøde under tredje træning tikkede ind på mail. Force India-køreren fik tre strafplaceringer for at have ignoreret røde flag, da Nico Hülkenberg sendte sin Renault i væggen.

Hos Haas havde man drømt om fem, så Kevin Magnussen ville rykke en startplacering frem. Teammanageren gik straks i gang med at tjekke, hvad Daniel Ricciardo fik for en lignende forseelse i årets første løb.

Kevin Magnussens karismatiske chef er sjældent enig med dommerne, men lige i den her situation er det svært at se, hvad Tom Kristensen og steward-kollegaerne skulle have gjort anderledes på Suzuka.

I Melbourne fik Red Bull-stjernen samme straf.

Søndagens race er en gylden chance for Haas til at indhente Renault i konstruktør-VM. Det franske fabrikshold floppede, mens Romain Grosjean starter i absolut A-position som femmer - vel at mærke på det mere holdbare soft-dæk som eneste kører i top ti udover Mercedes.

Trods en skidt kvalifikation fra Kevin Magnussen forventer Günther Steiner, at begge Haas-racere kan slutte i pointene som i fjor.

- Overhalinger er svære her, men ikke umulige. Jeg skulle mene, at Kevin i morgen stadig kan køre efter point. Begge kørere kunne lide soft-dækket, og det starter begge på, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet og afslører dermed også strategien til racet.

Et langt stint på soft efterfulgt af et stop til medium.

Günther Steiner håber på, at Kevin Magnussen kan avancere fra sin startposition som nummer 12. Foto: Andy Hone

Begge Force India og begge Toro Rosso starter på brugte supersoft, og målet er at overhale dem i pitten. Skråt foran den danske Haas-kører holder Saubers Charles Leclerc, som vil forsøge det samme.

- Kevin starter 12’er, og jeg tror, han har en god chance for point. Udover Leclerc på soft starter de andre foran på supersoft. Så vi kan gå langt. Meget er muligt, siger Haas-bossen.

Efter den skuffende tidtagning var Kevin Magnussen moderat optimist.

- Hvis du starter på soft, kan du gøre noget anderledes. Det bliver forhåbentligt nøglen, når folk på supersoft skal pitte meget tidligt og ender ud i trafik. Det er mit håb, siger han.

- Farten i bilen er der, så jeg er positiv. Men jeg tror, du er nødt til at overhale via strategi.

Tingene har ikke kørt perfekt for Kevin Magnussen i Japan. Alligevel er han optimist inden søndag. Foto: Ritzau Scanpix

Romain Grosjean skal først og fremmest forsøge at forsvare sin femteplads. De ti point sådan en vil udløse, lukker næsten hullet til Renault.

Fra ottende startposition vil Sebastian Vettel imidlertid hurtigt presse sig på. Og Romain Grosjean frygter, at Daniel Ricciardo også vil kunne køre gennem feltet, selv om australieren starter nede som 15’er grundet motorproblemer.

Når australieren i Ungarn kørte sig otte placeringer frem til en fjerdeplads på en bane, hvor det er umuligt at overhale, kan han gøre noget lignende i Japan.

Men ‘best of the rest’ ligger i kortene.

- På papiret er soft det bedste dæk at være på. Det åbner både dit vindue til pitstop og en eventuel safetycar. Og det burde holde længere. Det bør være dækket at starte på. Mercedes gjorde det samme, og jeg er overrasket over, at Ferrari gik videre til Q3 på supersoft. Vi er et godt sted, siger Grosjean til Ekstra Bladet.

